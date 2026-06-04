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東証グロ－ス指数は大幅に5日続落、中東情勢や金利上昇を警戒
*17:35JST 東証グロ－ス指数は大幅に5日続落、中東情勢や金利上昇を警戒
東証グロース市場指数 953.49 -23.38／出来高 4億758万株／売買代金 2262億円東証グロース市場250指数 743.77 -20.25／出来高 1億9333万株／売買代金 2093億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅に5日続落。値下がり銘柄数は380、値上がり銘柄数は167、変わらずは36。
前日3日の米株式市場でダウ平均は大幅に6日ぶり反落。トランプ政権が新たな関税案を提示したことが懸念材料になった。また、イスラエル首相が必要とあれば再攻撃の可能性に言及したため原油価格が上昇し、金利先高観に相場は終日軟調に推移した。
今日のグロ－ス市場は売り優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は3.71％安となった。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、昨日の米市場で主要3指数が下落する一方、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が5日続伸したことから、今日の東京市場では東証プライムの一部主力半導体関連株などが物色されたが、他のセクターや新興市場には投資資金が流れにくかった。さらに、中東情勢の先行き不透明感が強く、原油価格が高止まり、国内金利が上昇したことも投資家心理を慎重にさせた。一方、東証グロース市場指数が昨日までの4日続落で7.5％下落したことから、下値では押し目待ちや自律反発狙いの買いが見られた。また、東証グロース市場指数は962pt台に位置する200日移動平均線が下値支持線として意識されたが、積極的な買いにはつながらず、戻りも限定的だった。
個別では、第1四半期営業損益が0.39億円の赤字となったトラースOP＜6696＞、5月安値を下回り見切り売りも出たArent＜5254＞、2日高値でひとまず達成感が意識されたアクセルM＜3624＞、25日線を割り込み手仕舞い売りを誘ったアストロスケール＜186A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞やトライアル＜141A＞が下落。値下がり率上位には、キャスター＜9331＞、デジプラ＜3691＞などが顔を出した。
一方、タイのAIデータセンター向けの米エヌビディア製B200搭載GPUサーバーの取得契約を締結したと発表したデータセク＜3905＞、生成AIに間違った情報が出ていないか確認可能にする「AI誤情報チェック機能」を開発したと発表したCINC＜4378＞、前日大幅高の買い人気が継続したBeeX＜4270＞、年初来高値更新し先高期待が高まったイオレ＜2334＞が上げた。時価総額上位銘柄では、データセクやGNI＜2160＞が上昇。値上がり率上位には、ジーネクスト＜4179＞、HPCシステムズ＜6597＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4179|ジーネクスト | 398| 80| 25.16|
2| 2334|イオレ | 638| 100| 18.59|
3| 4378|ＣＩＮＣ | 553| 80| 16.91|
4| 6597|ＨＰＣシス | 6980| 850| 13.87|
5| 3905|データセク | 5690| 630| 12.45|
6| 4438|Ｗｅｌｂｙ | 294| 32| 12.21|
7| 7779|サイバーダイン | 335| 31| 10.20|
8| 4270|ＢｅｅＸ | 2344| 209| 9.79|
9| 5033|ヌーラボ | 760| 62| 8.88|
10| 6537|ＷＡＳＨハウス | 360| 28| 8.43|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 9331|キャスター | 946| -203| -17.67|
2| 3691|デジタルプラス | 1334| -265| -16.57|
3| 6696|トラースＯＰ | 257| -43| -14.33|
4| 5031|モイ | 481| -66| -12.07|
5| 3624|アクセルＭ | 73| -8| -9.88|
6| 485A|パワーエックス | 2893| -317| -9.88|
7| 5254|Ａｒｅｎｔ | 3200| -350| -9.86|
8| 464A|ＱＰＳＨＤ | 2720| -278| -9.27|
9| 431A|ユーソナー | 2112| -213| -9.16|
10| 4375|セーフィー | 645| -63| -8.90|《SK》
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