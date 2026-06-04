*16:01JST 東証業種別ランキング：情報・通信業が下落率トップ

情報・通信業が下落率トップ。そのほか非鉄金属、石油・石炭製品、繊維業、その他製品なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほか銀行業、機械、空運業、倉庫・運輸関連業も上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 2,026.28 ／ 1.05

2. 銀行業 ／ 662.2 ／ 0.74

3. 機械 ／ 4,933.49 ／ 0.57

4. 空運業 ／ 221.85 ／ 0.35

5. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,671.97 ／ 0.25

6. 医薬品 ／ 3,667.09 ／ -0.27

7. 証券業 ／ 846.26 ／ -0.36

8. 建設業 ／ 2,581.77 ／ -0.40

9. 金属製品 ／ 2,132.12 ／ -0.50

10. 小売業 ／ 2,219.95 ／ -0.60

11. ガラス・土石製品 ／ 2,724.61 ／ -0.66

12. 陸運業 ／ 2,111.38 ／ -0.75

13. 電気機器 ／ 8,912.95 ／ -0.79

14. 卸売業 ／ 5,762.3 ／ -0.80

15. 鉄鋼 ／ 713.38 ／ -1.06

16. 輸送用機器 ／ 4,590.87 ／ -1.10

17. パルプ・紙 ／ 610.86 ／ -1.17

18. 食料品 ／ 2,636.27 ／ -1.21

19. 水産・農林業 ／ 716.79 ／ -1.32

20. 不動産業 ／ 2,418.87 ／ -1.32

21. 化学工業 ／ 3,232.36 ／ -1.34

22. ゴム製品 ／ 5,453.34 ／ -1.39

23. その他金融業 ／ 1,516.23 ／ -1.41

24. 保険業 ／ 3,519.23 ／ -1.58

25. サービス業 ／ 3,369.82 ／ -1.61

26. 精密機器 ／ 14,463.27 ／ -1.75

27. 電力・ガス業 ／ 660.19 ／ -1.77

28. 鉱業 ／ 1,061.5 ／ -1.83

29. その他製品 ／ 5,568.79 ／ -2.34

30. 繊維業 ／ 907.31 ／ -2.55

31. 石油・石炭製品 ／ 2,780.63 ／ -2.64

32. 非鉄金属 ／ 6,742.99 ／ -3.33

33. 情報・通信業 ／ 8,256.53 ／ -5.67《CS》