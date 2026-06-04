KeePer技研、5月全社売上51.6%増、キーパーラボと製品関連事業が大幅伸長

■キーパーラボ運営事業は50.7%増、直営144店舗・全178店舗に拡大

KeePer技研<6036>(東証プライム・名証プレミア)は6月3日、「キーパーラボ運営事業とキーパー製品等関連事業の月次速報(5月度)」を発表した。5月の全社売上は前年同月比51.6%増の25億3062万9千円となった。

キーパーラボ運営事業は同50.7%増の14億3639万6千円。直営店は1店舗増の144店舗、FC店も1店舗増の34店舗となり、全店舗は178店舗に拡大した。直営店全体は同49.1%増、既存132店舗は同42.5%増と伸長した。

新車納車の増加や自動車税制改定に伴う需要、少雨による洗車需要の高まりが寄与した。キーパー製品等関連事業は同53.1%増で、アフターマーケット、新車マーケット、車以外のコーティング、海外事業がそろって伸びた。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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