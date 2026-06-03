*23:35JST 【市場反応】米5月ISM非製造業景況指数は予想上回る、ドル高止まり

米供給管理協会（ISM）が発表した5月ISM非製造業景況指数は54.5と、4月53.6から予想以上に上昇し、2月来で最高となった。同指数の仕入れ価格項目は71.3と、4月から上昇し22年8月来で最高。

米4月製造業受注は前月比＋4.8％と、3月＋1.8％から伸びが加速し、予想も上回った。昨年5月以降ほぼ1年ぶりの高水準となった。

米4月耐久財受注確定値は前月比＋8.0％と、予想外に速報＋7.9％から上方修正され、昨年5月以降ほぼ1年ぶり高水準となった。

強い結果を受け、米国債相場は軟調推移を維持した。10年債利回りは4.48％で推移。ドル・円は159円95銭で高止まり。ユーロ・ドルは1.1600ドル前後の安値圏でもみ合った。ポンド・ドルは1.3450ドルから1.3422ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・5月サービス業PMI確定値：50.7（予想：51.0、速報50.9）

・米・5月総合PMI確定値：51.5（予想：51.7、速報51.7）

・米・5月ISM非製造業景況指数：54.5（予想：53.8、4月：53.6）

・米・4月製造業受注：前月比＋4.8％（予想：＋4.6％、3月：＋1.8％←＋1.5％）

・米・4月耐久財受注確定：前月比＋8.0％（予想＋7.9％、速報＋7.9％）《KY》