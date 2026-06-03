*08:42JST 6/3

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（51307.79、+228.91）

・ナスダック総合指数は上昇（27093.90、+7.09）

・SOX指数は上昇（13726.27、+760.62）

・シカゴ日経225先物は上昇（67540、+790）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（66734.24、-200.09）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・5月サービス業PMI

・5月総合PMI

・経団連定時総会

・植田日本銀行総裁が共同通信社きさらぎ会で講演

・5月米国ADP全米雇用報告

・5月米国サービス業PMI確報値

・5月米国総合PMI確報値

・5月米国ISM非製造業景況指数

・4月米国製造業受注

・4月米国耐久財受注

・米国地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

・5月中国RatingDogサービス業PMI

・5月中国RatingDog総合PMI

・5月ユーロ圏サービス業PMI確報値

・5月ユーロ圏総合PMI確報値

・4月ユーロ圏生産者物価指数

・1-3月期豪州GDP

・5月インドサービス業PMI確定値

・5月インド総合PMI確定値

・4月ブラジル鉱工業生産

・5月ブラジルサービス業PMI

・5月ブラジル総合PMI

・5月ブラジル貿易収支

・第29回サンクトペテルブルク国際経済フォーラム(6日まで)《YY》