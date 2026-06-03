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6/3の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:42JST 6/3
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（51307.79、+228.91）
・ナスダック総合指数は上昇（27093.90、+7.09）
・SOX指数は上昇（13726.27、+760.62）
・シカゴ日経225先物は上昇（67540、+790）
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（66734.24、-200.09）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・5月サービス業PMI
・5月総合PMI
・経団連定時総会
・植田日本銀行総裁が共同通信社きさらぎ会で講演
・5月米国ADP全米雇用報告
・5月米国サービス業PMI確報値
・5月米国総合PMI確報値
・5月米国ISM非製造業景況指数
・4月米国製造業受注
・4月米国耐久財受注
・米国地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
・5月中国RatingDogサービス業PMI
・5月中国RatingDog総合PMI
・5月ユーロ圏サービス業PMI確報値
・5月ユーロ圏総合PMI確報値
・4月ユーロ圏生産者物価指数
・1-3月期豪州GDP
・5月インドサービス業PMI確定値
・5月インド総合PMI確定値
・4月ブラジル鉱工業生産
・5月ブラジルサービス業PMI
・5月ブラジル総合PMI
・5月ブラジル貿易収支
・第29回サンクトペテルブルク国際経済フォーラム(6日まで)《YY》
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