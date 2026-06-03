*08:41JST 前場に注目すべき3つのポイント～引き続き半導体やAI関連株にらみの相場展開～

3日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■引き続き半導体やAI関連株にらみの相場展開

■ダイサン、26/4営業利益 27.5％減 2.68億円、27/4予想 4.1％増 2.8億円

■NTT＜9432＞九州大学、IOWNで遠隔手術、血管縫合ロボを操作

■引き続き半導体やAI関連株にらみの相場展開

3日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、引き続き半導体やAI関連株にらみの相場展開になりそうだ。2日の米国市場はNYダウが228ドル高、ナスダックは7ポイント高だった。売りが先行したが、4月の米雇用動態調査（JOLTS）で求人件数は前月比11％増の761万8000件と予想を上回り、労働市場の堅調さが証明されたとして上昇に転じた。イラン情勢を巡る不透明感による原油高が重荷になったが、人工知能（AI）の強い需要期待にナスダックもプラス圏を回復。シカゴ日経225先物は大阪比790円高の67540円。円相場は1ドル＝159円90銭台で推移している。



日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買いが先行することになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで前日終値を挟んでの保ち合いが続いていたが、米国市場の取引開始後にレンジを上抜ける形となり、終盤にかけて67600円まで上げ幅を広げた。上向きで推移するボリンジャーバンドの+2σ（67860円）に沿ったトレンドを形成しており、過熱感が警戒されやすいものの、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。



米国では前日まで買われていたセールスフォースやマイクロソフトは軟化したが、一方でヒューレット・パッカード・エンタープライズが急伸した。AIデータセンター向け需要を追い風に2026年10月期の収益見通しを上方修正したことが好感されており、他の関連銘柄に買いが広がっていた。エージェント型AIを搭載した新製品を発表したシスコシステムズも強い値動きをみせており、半導体やAI関連株への資金集中の流れが続きそうである。

時価総額トップとなったソフトバンクG＜9984＞にはファンド等による資金流入が一段と膨らむ可能性があるほか、キオクシアHD＜285A＞やアドバンテス＜6857＞、東エレク＜8035＞にらみの展開は継続。また、昨日も東証プライムの7割近い銘柄が下落していたが、半導体やAI関連株に資金が集中することで、大きな変化は期待しにくいところであろう。

■ダイサン、26/4営業利益 27.5％減 2.68億円、27/4予想 4.1％増 2.8億円

ダイサン＜4750＞発表した2026年4月期の連結業績は、売上高が前期比2.8％増の111億3900万円、営業利益は同27.5％減の2億6800万円だった。2027年4月期の連結業績は、売上高が前期比7.7％増の120億円、営業利益は同4.1％増の2億8000万円を計画。コンセンサスを下回る。

■前場の注目材料

・NYダウは上昇（51307.79、+228.91）

・ナスダック総合指数は上昇（27093.90、+7.09）

・SOX指数は上昇（13726.27、+760.62）

・シカゴ日経225先物は上昇（67540、+790）

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・NTT＜9432＞九州大学、IOWNで遠隔手術、血管縫合ロボを操作

・栗本鉄工所＜5602＞通行止めずに橋梁補強、28年FRP材量産

・IHI＜7013＞営業益1600億円上積み、32年3月期、民間エンジン・防衛注力

・IHI＜7013＞エアロスペース、参加資格停止、ロケット製造、装置保全で不正

・キオクシアHD＜285A＞設備投資増強、28年度まで年平均4700億円

・イリソ電子工業＜6908＞耐振動・防水コネクター、機器ユニット化提案

・石川製作所＜6208＞野口俊和氏、防衛機器、予算増追い風、現場力維持、人材呼び込む

・FUJI＜6134＞テープ装填自動化、電子部品実装用装置

・川崎重工＜7012＞介護行動計測、豪で実証、位置情報活用

・NTT＜9432＞「ラグビー決勝」遠隔ビデオ判定、ドコモビジネスと、IOWNで遅延なく

・村田製作所＜6981＞研究・開発拠点を公開、福井でMLCC進化

・日立＜6501＞米で電力施設開発、AIDC向け協業

・旭化成＜3407＞独社、旭化成の超イオン伝導性電解液技術採用電池を販売

・ロート製薬＜4527＞肌ケア用品展開、健康で若々しさ保つ

・近畿車両＜7122＞北米生産を加州に集約、ライトレール強化



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

09:30 サービス業PMI(5月) 前回50.0

09:30 総合PMI(5月) 前回51.1

＜海外＞

10:30 豪・GDP(1-3月) 予想2.6％ 前回2.6％

10:45 中・RatingDogサービス業PMI(5月) 予想52.0 前回52.6

10:45 中・RatingDog総合PMI(5月) 前回53.1《YY》