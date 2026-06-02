*09:40JST 米国株式市場は続伸、ハイテクやイラン和平合意期待が支える

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（1日）

JUN1

Ｏ 66280（ドル建て）

Ｈ 67635

Ｌ 66075

Ｃ 67300 大証比+0（イブニング比+140）

Vol 6837



JUN1

Ｏ 66245（円建て）

Ｈ 67635

Ｌ 66055

Ｃ 67300 大証比+0（イブニング比+140）

Vol 30019

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（1日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.65円換算）で、ソフトバンクG＜9983＞、東京

エレク＜8031＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 0.00 2171 -15

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.91 0.02 5516 4

8

8035 (TOELY) 住友商事 43.63 -0.42 6965 -1

7

6758 (SONY.N) TDK 25.89 -0.02 4133 2

9

9432 (NTTYY) KDDI 16.84 -0.35 2688

4

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.98 -0.04 951 16.

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.15 -0.36 5132

6

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 28.68 4.98 9157 61

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -8.29 4920 21

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 24.56 0.37 7842 4

9

8001 (ITOCY) 丸紅 306.13 -11.17 4887 -3

1

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.04 0.07 7216 3

1

8031 (MITSY) 東京エレク 170.06 0.50 54297 123

7

6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 1.00 11175 27

5

4568 (DSNKY) 第一三共 16.36 -0.42 2612 -

7

9433 (KDDIY) 関西電力 7.36 0.05 2350 61.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.67 -0.37 931 -948.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 27.70 -0.90 1474 -4.

5

7267 (HMC.N) スズキ 48.77 -0.65 1946 5.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.93 -0.31 6044 -2

4

6902 (DNZOY) ファナック 25.33 0.28 8087

6

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.95 -0.73 7647 -1

7

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.11 -0.24 2253

5

8411 (MFG.N) オリックス 38.81 -0.21 6196 -

9

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.41 -0.10 23004 -62

6

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.19 -0.78 4850 -3

1

7741 (HOCPY) キヤノン 27.16 0.58 4336

8

6503 (MIELY) 三菱電機 77.00 -4.81 6146 5

8

6981 (MRAAY) 日東電工 19.15 0.39 3057

4

7751 (CAJPY) 任天堂 11.27 0.12 7197 3

4

6273 (SMCAY) SMC 20.86 -0.89 66602 8

2

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.71 -0.29 376 0.

6

6146 (DSCSY) ディスコ 40.30 -0.80 64335 57

5

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.42 -0.19 1823 -1

1

8053 (SSUMY) 三菱商事 30.73 -0.82 4906 -1

5

6702 (FJTSY) 富士通 23.22 1.82 3707 5

7

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.49 14.89 20193 -126.

5

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.71 0.01 3419

0

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.66 -0.32 2021 -1

4

8002 (MARUY) 三井物産 630.11 -30.36 5030 -

3

6723 (RNECY) ルネサス 13.81 -0.13 4409 -

8

6954 (FANUY) 京セラ 23.00 0.88 3672 13

4

8725 (MSADY) 第一生命HD 20.40 -0.03 1628 -6.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 24.49 -0.76 3910 -1

6

6301 (KMTUY) 小松製作所 40.07 -0.92 6397 -7

3

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.53 0.17 3362 -1

9

6594 (NJDCY) 日本電産 4.80 0.55 3065 16

6

6857 (ATEYY) シスメックス 9.09 0.37 1451 -

6

4543 (TRUMY) テルモ 14.63 -0.41 2336 -9.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.52 -0.26 1520 25.

5

（時価総額上位50位、1ドル159.64円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（1日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 28.68 9157 616 7.

21

8802 (MITEY) 住友不動産 12.00 3831 230 6.

39

6594 (NJDCY) 日本電産 4.80 3065 166 5.

73

9104 (MSLOY) 川崎汽船 17.00 2714 129 4.

99

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（1日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.41 23004 -626 -2.

65

2801 (KIKOY) キッコーマン 16.00 1277 -119 -8.

52

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 2171 -155 -6.

66

5020 (JXHLY) ENEOS 15.25 1217 -48 -3.

79



「米国株式市場概況」（1日）

ＮＹＤＯＷ

終値：51078.88 前日比：46.42

始値：51161.10 高値：51161.10 安値：50767.32

年初来高値：51078.88 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：27086.81 前日比：114.19

始値：26952.58 高値：27190.21 安値：26913.12

年初来高値：27086.81 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7599.96 前日比：19.90

始値：7582.29 高値：7617.66 安値：7562.61

年初来高値：7599.96 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.971％ 米10年国債 4.453％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は46.42ドル高の51078.88ドル、ナスダックは114.19

ポイント高の27086.81で取引を終了した。

イランが交渉を停止するとの報道を受け原油価格が上昇し警戒感に、寄り付き後、

下落。半導体エヌビディア（NVDA）などハイテクがけん引しナスダックは上昇に転

じ、終日堅調に推移し過去最高値を更新した。中盤にかけ、トランプ大統領がイラ

ンとの交渉が速やかなペースで続いており、イスラエルとヒスボラが攻撃停止で合

意したと発表すると、原油価格の反落に連れダウも買戻しが強まりプラス圏を回復

し、終了。セクター別ではソフトウエア・サービス、半導体・同製造装置が上昇し

た一方で自動車・自動車部品が下落した。

カジノリゾート運営のMGMリゾーツ・インターナショナル（MGM）は著名投資家のバ

リー・ディラー氏が運営するピープル・インクが同社に対し買収案を提示したとの

報道を好感し、上昇。同業のウィン・リゾーツ（WYNN）やラスベガス・サンズ（LV

S）も連れ高となった。住宅建設会社のテイラー・モリソン・ホーム（TMHC）は保険

のバークシャー・ハサウエイ（BRK/B）が同社買収で合意したとの報道で、上昇し

た。バークシャー・ハサウエイ（BRK/B）は下落。

半導体のエヌビディア（NVDA）は最も効率的とする新たな人工知能（AI）パソコン

（PC）チップを発表、PC市場参入が好感され、上昇。提携するソフトウエア開発・

販売会社マイクロソフト（MSFT）、PCメーカーのデル・テクノロジーズ（DELL）も

上昇した。競合のインテル（INTC）やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）

は競争激化を警戒し、それぞれ売られた。企業向け情報技術（IT）管理ソフトウエ

アメーカーのサービスナウ（NOW）はAI需要増期待に上昇。

情報技術ソリューションを提供するヒューレット・パッカード・エンタープライズ

（HPE）は取引終了後に第2四半期決算を発表。一株当たり利益や通期見通しが予想

を上回り、時間外取引で、買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》