ZenmuTech、TMIP&S、ミントウェーブと顧客紹介契約、ZEE販売拡大へ

■ミントウェーブがTMIP&S顧客に販売・導入支援、ゼロトラスト時代のPC保護を推進

ZenmuTech<338A>(東証グロース)は6月1日、TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング、ミントウェーブの3社で、エンドポイントセキュリティ市場への販売拡大に向けた顧客紹介契約を締結したと発表した。対象は、同社が提供する「ZENMU Virtual Drive Enterprise Edition(ZEE)」である。

ZEEは、独自の秘密分散技術「ZENMU-AONT」を基盤に、PC内のデータを意味のない断片に分割・分散保存するエンドポイント向けセキュリティソリューション。PCからの情報漏洩リスクを根本から排除することを狙い、ゼロトラスト時代のクライアント保護、VDI環境の脆弱性対策、セキュアFAT端末への移行で注目されている。

今回の契約により、ミントウェーブがTMIP&Sの顧客にZEEの販売と導入支援を行う。個人情報保護規制やガバナンス強化が求められるなか、3社は法令対応と実効性の双方を満たす情報漏洩対策の実現に向け、ZEEの販売を促進する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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