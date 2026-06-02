*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ソフトバンクグループ、日本電波工業、テラスカイなど

銘柄名<コード>1日終値⇒前日比

東エレク＜8035＞ 53060 +640

1対5の株式分割と発行済株式数の1.6％上限の自社株買い発表。

川崎船＜9107＞ 2585 +65

発行済株式数の6.96％上限の自社株買いと買付け委託を発表。

ナトコ＜4627＞ 1856 +118

上期営業利益33.5％増。第1四半期の6.3％減から増益に転じる。

キタック＜4707＞ 328 +4

上期営業利益19.7％増。第1四半期の41.7％減から増益に転じる。上値は重い。

新日本建＜1879＞ 2283 +21

株主優待制度を導入。上値は限定的。

coly＜4175＞ 2118 -86

「ディズニー スパークリンク・スターズ」のサービス開始予定時期を変更。

堺化学＜4078＞ 5640 +700

MLCC材料関連株として上値追いが続く。

日本電波工業＜6779＞ 3815 +620

AI向け水晶発振器の需要拡大期待続く。

テラスカイ＜3915＞ 2563 +500

三井金属と量子コンピュータ上での材料計算の新技術開発。

ノリタケ＜5331＞ 4420 +485

MLCC関連の出遅れとして物色向かう。

FIG＜4392＞ 2015 +234

48時間連続飛行可能なドローンを出展へ。

山一電機＜6941＞ 10080 +1360

AI関連の電子部品株として人気が続く。

日本化学工業＜4092＞ 5570 +700

堺化学同様にMLCC材料関連銘柄として。

村田製作所＜6981＞ 10490 +865

MLCC関連の買いが続く。

太陽誘電＜6976＞ 16060 +1245

村田製作所同様にMLCC物色の流れが続き。

ニチコン＜6996＞ 3970 +200

MLCC関連人気の波及が続く。

トリケミカル研究所＜4369＞ 4180 +410

第1四半期2ケタ増益決算を好感。

キオクシアHD＜285A＞ 72500 +6650

ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格上げ。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 8541 +1050

先週末も英アームが大幅上昇で。

ベイカレント＜6532＞ 6048 +432

米国ではソフトウェア株の強い動き目立ち。

武蔵精密工業<7220> 9310 -150

AI関連としてなおも上値追い。

富士通<6702> 3650 +282

IBM株高で量子コンピュータ関連として。

SUMCO<3436> 4372 +378

今後のウエハー需給逼迫化期待で。

Sansan<4443> 1765 +86

SaaS関連の一角にはリバウンド期待高まり。

キッツ<6498> 2394 +157

DC向け水冷用バルブに関心で。

サンリオ<8136> 932.5 +76.3

調査報告書受領であく抜け感も。

デクセリアルズ<4980> 4542 +504

光半導体関連として高値奪回意識へ。

フルヤ金属<7826> 9550 +780

AI・DC向け金属材料の拡大期待で。

日東紡績<3110> 24240 +1570

東海東京証券では投資判断を格上げ。

三櫻工業<6584> 982 +83

DC用冷却システムへの期待続く。

ソシオネクスト<6526> 2862 +227

スピード調整一巡感からの押し目買いも。

オムロン<6645> 6076 +332

先週末には複数で目標株価引き上げの動きも。

スカパーJSAT<9412> 3950 -520

2日は宇宙関連銘柄が売り優勢に。

新日本科学<2395> 1113 -104

野村證券では投資判断を格下げ。《CS》