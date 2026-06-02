関連記事
前日に動いた銘柄 part1ソフトバンクグループ、日本電波工業、テラスカイなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ソフトバンクグループ、日本電波工業、テラスカイなど
銘柄名<コード>1日終値⇒前日比
東エレク＜8035＞ 53060 +640
1対5の株式分割と発行済株式数の1.6％上限の自社株買い発表。
川崎船＜9107＞ 2585 +65
発行済株式数の6.96％上限の自社株買いと買付け委託を発表。
ナトコ＜4627＞ 1856 +118
上期営業利益33.5％増。第1四半期の6.3％減から増益に転じる。
キタック＜4707＞ 328 +4
上期営業利益19.7％増。第1四半期の41.7％減から増益に転じる。上値は重い。
新日本建＜1879＞ 2283 +21
株主優待制度を導入。上値は限定的。
coly＜4175＞ 2118 -86
「ディズニー スパークリンク・スターズ」のサービス開始予定時期を変更。
堺化学＜4078＞ 5640 +700
MLCC材料関連株として上値追いが続く。
日本電波工業＜6779＞ 3815 +620
AI向け水晶発振器の需要拡大期待続く。
テラスカイ＜3915＞ 2563 +500
三井金属と量子コンピュータ上での材料計算の新技術開発。
ノリタケ＜5331＞ 4420 +485
MLCC関連の出遅れとして物色向かう。
FIG＜4392＞ 2015 +234
48時間連続飛行可能なドローンを出展へ。
山一電機＜6941＞ 10080 +1360
AI関連の電子部品株として人気が続く。
日本化学工業＜4092＞ 5570 +700
堺化学同様にMLCC材料関連銘柄として。
村田製作所＜6981＞ 10490 +865
MLCC関連の買いが続く。
太陽誘電＜6976＞ 16060 +1245
村田製作所同様にMLCC物色の流れが続き。
ニチコン＜6996＞ 3970 +200
MLCC関連人気の波及が続く。
トリケミカル研究所＜4369＞ 4180 +410
第1四半期2ケタ増益決算を好感。
キオクシアHD＜285A＞ 72500 +6650
ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格上げ。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 8541 +1050
先週末も英アームが大幅上昇で。
ベイカレント＜6532＞ 6048 +432
米国ではソフトウェア株の強い動き目立ち。
武蔵精密工業<7220> 9310 -150
AI関連としてなおも上値追い。
富士通<6702> 3650 +282
IBM株高で量子コンピュータ関連として。
SUMCO<3436> 4372 +378
今後のウエハー需給逼迫化期待で。
Sansan<4443> 1765 +86
SaaS関連の一角にはリバウンド期待高まり。
キッツ<6498> 2394 +157
DC向け水冷用バルブに関心で。
サンリオ<8136> 932.5 +76.3
調査報告書受領であく抜け感も。
デクセリアルズ<4980> 4542 +504
光半導体関連として高値奪回意識へ。
フルヤ金属<7826> 9550 +780
AI・DC向け金属材料の拡大期待で。
日東紡績<3110> 24240 +1570
東海東京証券では投資判断を格上げ。
三櫻工業<6584> 982 +83
DC用冷却システムへの期待続く。
ソシオネクスト<6526> 2862 +227
スピード調整一巡感からの押し目買いも。
オムロン<6645> 6076 +332
先週末には複数で目標株価引き上げの動きも。
スカパーJSAT<9412> 3950 -520
2日は宇宙関連銘柄が売り優勢に。
新日本科学<2395> 1113 -104
野村證券では投資判断を格下げ。《CS》
スポンサードリンク