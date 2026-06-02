*04:00JST 6月1日のNY為替概況

1日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円43銭から159円76銭まで上昇し、引けた。

米5月ISM製造業景況指数が予想を上回り4年ぶり高水準となったほか、イランがレバノンでの地上戦拡大への抗議で、米との交渉を停止するとのイランの通信社報道を受けた原油高で、長期金利が上昇。ドル買いが優勢となった。

ユーロ・ドルは1.1650ドルから1.1607ドルまで下落し、引けた。

ユーロ・円は185円79銭から185円39銭まで下落後、185円73銭へ戻した。

米イラン交渉の行方を睨み、売り買いが交錯した。

ポンド・ドルは1.3469ドルから1.3407ドルまで下落し、再び上昇した。

ドル・スイスは0.7837フランから0.7885フランまで上昇した。



[経済指標]

・米・5月製造業PMI確報値：55.1（予想：55.3、速報：55.3）

・米・5月ISM製造業景況指数：54.0（予想：53.0、4月：52.7）

・米・4月建設支出：前月比＋0.4％（予想：＋0.2％、3月：＋0.6％←＋0.2％）《KY》