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前日に動いた銘柄 part2データセク、ニッカトー、オリコンなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2データセク、ニッカトー、オリコンなど
銘柄名<コード>29日終値⇒前日比
TOWA＜6315＞ 3005 -120
半導体関連は全般上値重い動きで。
フジクラ＜5803＞ 4771 -246
AI関連の主力処は一部上値重い動き。
テスホールディングス＜5074＞ 1060 -76
足元で大幅上昇した反動。
アルプスアルパイン＜6770＞ 2171 -38.5
中計の利益目標値を引き下げ。
三井E＆S＜7003＞ 4456 -105
信用需給面なども重しか。
日本製紙＜3863＞ 1259 -108
28日には中期経営計画を発表。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 2021 -88
戻り鈍く手仕舞い売りが優勢。
三井海洋開発＜6269＞ 10040 -430
下値めど見出しにくく処分売り優勢。
古河電気工業＜5801＞ 52060 +60
フジクラなどAI関連の一角は軟調。
アステリア＜3853＞ 2404 -101
スペースX関連として足元で大幅上昇。
石油資源開発＜1662＞ 1789 -79
原油価格の先安感映す。
Bitcoin Japan＜8105＞ 201 +50
スペースX投資を引き続き材料視。
トーシンHD＜9444＞ 229 +50
上場維持期待の思惑買い優勢か。
岡谷電機産業＜6926＞ 238 +50
電子部品の出遅れとして急動意。
ニッカトー＜5367＞ 1449 +300
AI関連の穴株として人気化続く。
オリコン＜4800＞ 1332 +171
MBO実施でTOB価格1332円にサヤ寄せ。
大日光・エンジニアリング＜6635＞ 816 -150
高値到達感で処分売り優勢。
シリコンスタジオ＜3907＞ 1397 -400
買われ過ぎの反動続く。
クオンタムS＜2338＞ 138 -18
連日ストップ高の反動安が続く。
jGroup＜3063＞ 969 +150
創業30周年記念配当・記念株主優待・株主優待制度の拡充を発表。
DELTA-P<4598> 159 +2
DFP-17729の臨床第2/3相比較試験の第2相部分の症例登録が完了。
上値は重い。
イーディーピー<7794> 1149 -135
2インチウエハ製作用モザイク結晶開発に成功したと発表し
28日一時ストップ高。29日は売り先行。
FRONTEO<2158> 596 +5
創薬ベンチャーのスコヒアファーマと新規適応症探索に関する契約。
旅工房<6548> 110 -8
28日人気化したが長い上ひげとなり手仕舞い売り先行。
ブルーイノベ<5597> 1921 +10
屋内点検用ドローンで点検業務の完全自動化を実現する
機能の提供を開始。上値は重い。
エアクロ<9557> 154 -11
28日までの「黒三兵」の売り地合いが継続。
AnyMind<5027> 498 +19
AIライブコマース「AnyLive」とShopee台湾のシステム連携を開始。
オンコリス<4588> 2765 -335
26日高値でひとまず達成感。
データセク<3905> 6140 +1000
28日ストップ高の買い人気継続。《CS》
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