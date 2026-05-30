*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2データセク、ニッカトー、オリコンなど

銘柄名<コード>29日終値⇒前日比

TOWA＜6315＞ 3005 -120

半導体関連は全般上値重い動きで。

フジクラ＜5803＞ 4771 -246

AI関連の主力処は一部上値重い動き。

テスホールディングス＜5074＞ 1060 -76

足元で大幅上昇した反動。

アルプスアルパイン＜6770＞ 2171 -38.5

中計の利益目標値を引き下げ。

三井E＆S＜7003＞ 4456 -105

信用需給面なども重しか。

日本製紙＜3863＞ 1259 -108

28日には中期経営計画を発表。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 2021 -88

戻り鈍く手仕舞い売りが優勢。

三井海洋開発＜6269＞ 10040 -430

下値めど見出しにくく処分売り優勢。

古河電気工業＜5801＞ 52060 +60

フジクラなどAI関連の一角は軟調。

アステリア＜3853＞ 2404 -101

スペースX関連として足元で大幅上昇。

石油資源開発＜1662＞ 1789 -79

原油価格の先安感映す。

Bitcoin Japan＜8105＞ 201 +50

スペースX投資を引き続き材料視。

トーシンHD＜9444＞ 229 +50

上場維持期待の思惑買い優勢か。

岡谷電機産業＜6926＞ 238 +50

電子部品の出遅れとして急動意。

ニッカトー＜5367＞ 1449 +300

AI関連の穴株として人気化続く。

オリコン＜4800＞ 1332 +171

MBO実施でTOB価格1332円にサヤ寄せ。

大日光・エンジニアリング＜6635＞ 816 -150

高値到達感で処分売り優勢。

シリコンスタジオ＜3907＞ 1397 -400

買われ過ぎの反動続く。

クオンタムS＜2338＞ 138 -18

連日ストップ高の反動安が続く。

jGroup＜3063＞ 969 +150

創業30周年記念配当・記念株主優待・株主優待制度の拡充を発表。

DELTA-P<4598> 159 +2

DFP-17729の臨床第2/3相比較試験の第2相部分の症例登録が完了。

上値は重い。

イーディーピー<7794> 1149 -135

2インチウエハ製作用モザイク結晶開発に成功したと発表し

28日一時ストップ高。29日は売り先行。

FRONTEO<2158> 596 +5

創薬ベンチャーのスコヒアファーマと新規適応症探索に関する契約。

旅工房<6548> 110 -8

28日人気化したが長い上ひげとなり手仕舞い売り先行。

ブルーイノベ<5597> 1921 +10

屋内点検用ドローンで点検業務の完全自動化を実現する

機能の提供を開始。上値は重い。

エアクロ<9557> 154 -11

28日までの「黒三兵」の売り地合いが継続。

AnyMind<5027> 498 +19

AIライブコマース「AnyLive」とShopee台湾のシステム連携を開始。

オンコリス<4588> 2765 -335

26日高値でひとまず達成感。

データセク<3905> 6140 +1000

28日ストップ高の買い人気継続。《CS》