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前日に動いた銘柄 part1イビデン、武蔵精密工業、日本ケミコンなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1イビデン、武蔵精密工業、日本ケミコンなど
銘柄名<コード>29日終値⇒前日比
トランスシティ＜9310＞ 1146 +35
発行済株式数の2.9％上限の自社株買い発表。
四国化HD＜4099＞ 6250 +70
1対2の株式分割を発表。上値は重い。
カネカ＜4118＞ 5521 +186
経営計画「3年の仕掛」2026発表。
28年度営業利益680億円計画（25年度329億円）。
伊藤園＜2593＞ 3008 +146.5
26年4月期業績見込みを上方修正。
ヒューマンメイド＜456A＞ 1397 +118
貸借銘柄に選定。
BlueMeme＜4069＞ 1033 +150
26年3月期業績見込みを下方修正だが悪材料出尽くし感。
フィックスターズ＜3687＞ 2704 +487
IBM投資計画で量子コンピュータ関連買われる。
武蔵精密工業＜7220＞ 9460 +1500
上値追いの動き止まらず。
SUMCO＜3436＞ 3994 +646
野村證券では目標株価を引き上げ。
三井ハイテック＜6966＞ 1022 +140
電子部品株の上昇に追随の恰好。
村田製作所＜6981＞ 9625 +1087
MLCC関連の物色続く。
太陽誘電＜6976＞ 14815 +1805
村田製作所同様にMLCC市場拡大期待で。
日本ケミコン＜6997＞ 5080 +700
MLCC関連の上値追いが続き。
KOA＜6999＞ 2770 +216
電子部品株高の流れに乗る。
マネーフォワード＜3994＞ 4343 +293
米スノーフレークの株価急騰が刺激。
Sansan＜4443＞ 1679 +125
SaaS関連の一角には見直し買い向かう。
TDK＜6762＞ 4108 +312
AI関連として電子部品セクターの大幅上昇続く。
デンカ＜4061＞ 4477 +447
MLCC関連材料を手掛けており。
堺化学工業＜4078＞ 4940 +700
MLCC関連の一角として人気が続く。
キッツ＜6498＞ 2237 +130
大和証券では目標株価を引き上げ。
ツバキ・ナカシマ<6464> 429 +25
直近ではXで注目銘柄に取り上げられており。
イビデン<4062> 23000 +3260
電子部品株一斉高の流れとなっており。
大同特殊鋼<5471> 2078 +122.5
レアアース関連としての関心が再燃も。
大真空<6962> 1019 +69
水晶関連の一角にも買いが続く。
キーエンス<6861> 80110 +4930
ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格上げ。
SHIFT<3697> 701.7 +40.9
SaaS関連の一角が強い動きで。
広済堂HD<7868> 593 -100
特に材料なく短期資金の需給要因。
FIG<4392> 1781 -258
明らかな買われ過ぎの反動が続く。
タマホーム<1419> 3065 -250
権利落ち後は処分売りの動きが続く形。《CS》
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