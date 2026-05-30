*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1イビデン、武蔵精密工業、日本ケミコンなど

銘柄名<コード>29日終値⇒前日比

トランスシティ＜9310＞ 1146 +35

発行済株式数の2.9％上限の自社株買い発表。

四国化HD＜4099＞ 6250 +70

1対2の株式分割を発表。上値は重い。

カネカ＜4118＞ 5521 +186

経営計画「3年の仕掛」2026発表。

28年度営業利益680億円計画（25年度329億円）。

伊藤園＜2593＞ 3008 +146.5

26年4月期業績見込みを上方修正。

ヒューマンメイド＜456A＞ 1397 +118

貸借銘柄に選定。

BlueMeme＜4069＞ 1033 +150

26年3月期業績見込みを下方修正だが悪材料出尽くし感。

フィックスターズ＜3687＞ 2704 +487

IBM投資計画で量子コンピュータ関連買われる。

武蔵精密工業＜7220＞ 9460 +1500

上値追いの動き止まらず。

SUMCO＜3436＞ 3994 +646

野村證券では目標株価を引き上げ。

三井ハイテック＜6966＞ 1022 +140

電子部品株の上昇に追随の恰好。

村田製作所＜6981＞ 9625 +1087

MLCC関連の物色続く。

太陽誘電＜6976＞ 14815 +1805

村田製作所同様にMLCC市場拡大期待で。

日本ケミコン＜6997＞ 5080 +700

MLCC関連の上値追いが続き。

KOA＜6999＞ 2770 +216

電子部品株高の流れに乗る。

マネーフォワード＜3994＞ 4343 +293

米スノーフレークの株価急騰が刺激。

Sansan＜4443＞ 1679 +125

SaaS関連の一角には見直し買い向かう。

TDK＜6762＞ 4108 +312

AI関連として電子部品セクターの大幅上昇続く。

デンカ＜4061＞ 4477 +447

MLCC関連材料を手掛けており。

堺化学工業＜4078＞ 4940 +700

MLCC関連の一角として人気が続く。

キッツ＜6498＞ 2237 +130

大和証券では目標株価を引き上げ。

ツバキ・ナカシマ<6464> 429 +25

直近ではXで注目銘柄に取り上げられており。

イビデン<4062> 23000 +3260

電子部品株一斉高の流れとなっており。

大同特殊鋼<5471> 2078 +122.5

レアアース関連としての関心が再燃も。

大真空<6962> 1019 +69

水晶関連の一角にも買いが続く。

キーエンス<6861> 80110 +4930

ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格上げ。

SHIFT<3697> 701.7 +40.9

SaaS関連の一角が強い動きで。

広済堂HD<7868> 593 -100

特に材料なく短期資金の需給要因。

FIG<4392> 1781 -258

明らかな買われ過ぎの反動が続く。

タマホーム<1419> 3065 -250

権利落ち後は処分売りの動きが続く形。《CS》