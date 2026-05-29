*17:41JST セグエグループ---ジェイズ・コミュニケーションが「APAC Distributor of the Year」受賞

セグエグループ＜3968＞は28日、主力事業会社であるジェイズ・コミュニケーション（東京本社：東京都中央区）が、Extreme Networks（本社：米国ノースカロライナ州）よりFY25「APAC Distributor of the Year」を受賞したと発表した。

本賞は、Extreme製品のアジア太平洋地域（APAC）における販売活動で、FY25に最も優れた実績を収めたディストリビューターに授与されるもの。ジェイズ・コミュニケーションは、Extreme製品の日本国内における付加価値販売代理店として2024年より製品取り扱いを開始。ネットワークインテグレーションおよびネットワークセキュリティ分野で培った技術力と、リセラー各社との強固なパートナーシップを通じて、高性能かつセキュアなネットワーク環境の実現に貢献してきた。

ジェイズ・コミュニケーションは、Extremeの日本唯一のFY26 Diamond Distributorとして、今後もExtreme製品の拡販を推進するとしている。《KA》