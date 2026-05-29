*15:30JST ヴィス バリュエーションレポート レーティング：Buy 目標株価2,418円で71.5％の上値余地

ヴィス＜5071＞

オフィスデザインを核とした「ワークデザイン」サービスをワンストップで提供する企業。2029年3月期までの営業利益CAGR（2027年3月期の当社業績予想数値と比較）を+11.5%と予想、今後1年程度の目標株価を2,418円とした。

業績概況/中期経営計画の進捗状況

人的資本経営の潮流によって追い風を受ける事業環境。企業のブランド作りの一環として「ワークデザイン」を手掛け、単にデザインを提供するだけではなく、作ったオフィスを通じた「体験」「思考」「行動」の変革を追求している。

■直近決算

・概要

2026年3月期は、売上高16,489百万円（前期比1.5%増）、営業利益1,939百万円（同1.3%増）。売上高は、1億円以上の大規模案件の受注高が増加したことを背景に増収。高単価案件への集中戦略により収益性も維持した。売上・営業利益は5期連続の増収増益を達成し、過去最高を更新。

・当社アナリストのコメント

2026年3月期は、大規模案件が増加し、プロジェクト単価が前期比3.6%上昇、過去3年間では1.4倍となり、売上・利益を牽引し増収増益を達成。失注案件の分析やリソース配分の見直しにより、大企業への対応力を強化してきたことが奏功しており、今後の業績をけん引する構図を見て取れる。

■中計

・概要

長期ビジョンは2031年3月期に売上高250億円・営業利益25億円が目標。ブランディング事業の成長、データソリューション・プレイスソリューション事業の成長、M&Aを推進する。中期経営計画では、2028年3月期に売上高20,056百万円、営業利益2,027百万円を目標とする。

・当社アナリストのコメント

今後は従前ペースでの大幅な単価上昇は見込めないが、大企業対応力の強化で単価を保った件数積み上げが可能だろう。既存と新規顧客が半々の構成がリピート率の高さを示しており、中計に無理はない。空間（ハード）だけでなく、運用（ソフト）面の伴走支援で利益率の向上も期待できる。

■投資のポイント

・強み/競争力の源泉

CIやVIといった「企業ブランドを作る」コンサルティングから設計施工、グラフィック・ウェブまで幅広くワンストップで手掛け、特命受注により高い利益率を確保。

・株価のアップサイド要因/変化の兆し

中計達成が視野に入れば、目標株価は3,000円に迫ることになる。大きく織り込まれていない運用（ソフト）面での伴走支援が予想以上だと、目標超過の原動力となる。

・株主還元

2027年3月期からは配当性向を40%に引き上げ、年間59.0円（2026年3月期比10円増配）を予定している。フィスコ予想の最終年度には、配当利回りで約5%も視野。《YS》