*14:01JST unerry---屋外・交通・店頭サイネージ等OOH広告向け効果測定「Beacon Bank for OOH」開始

unerry＜5034＞は27日、リアル行動データプラットフォーム「Beacon Bank」を活用したOOH広告向け効果測定サービス「Beacon Bank for OOH」の提供開始を発表した。

屋外広告や交通広告、店頭サイネージなどを対象に、来訪計測やブランドリフト調査を通じて広告効果を高精度に可視化する。また効果計だけでなく、パートナー各社との連携により横断メディアのプランニングや出稿、効果計測まで一気通貫のサービス提供も可能となる。

同サービスは、約8.5億ID、国内約2.4億IDの人流ビッグデータと主要メディアパートナーとの連携を活用し、「目的地への来訪寄与」や「好感度向上」など従来把握が難しかった指標を定量化するもの。また、GPSに加え全国225万箇所のビーコンネットワークを活用し、駅ナカや地下通路、店頭サイネージなどGPS電波が届きにくい場所での広告接触も計測できる点が特徴となる。

さらに、広告接触ログと連動したアンケート配信により、認知度や好意度、購入意向などのブランドリフト調査にも対応する。広告主向けには来店率や来店単価を基にした予算最適化、広告代理店向けにはデータを活用した提案力強化やPDCA運用支援などを見込む。《KT》