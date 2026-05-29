*13:14JST 概況からBRICsを知ろう 中国本土市場は3日ぶり反発、半導体などハイテク株が上げ主導

【ブラジル】ボベスパ指数 175063.40 -0.39％

28日のブラジル株式市場は3日小幅に続落。主要株価指数のボベスパ指数は前日比0.39％（680.97ポイント）安の175,063.40で引けた。日中の取引レンジは174,686.00-176,627.00となった。

朝方は買い先行で始まったが、その後は利益確定売りに押され軟調推移となった。米国で4月のPCE価格指数が前年比3.8％上昇し、インフレ圧力の根強さが警戒されたほか、ブラジルの4月実質雇用者数が前回から大幅に減速したことも重しとなった。半面、米国株式市場で主要3指数が最高値を更新したことが指数の下支え要因となった。

【ロシア】MOEXロシア指数 2583.89 -0.25％

28日のロシア株式市場は小反落。主要株価指数のMOEXロシア指数は前日比0.25％（6.35ポイント）安の2,583.89となった。日中の取引レンジは2,574.14-2,603.90となった。

前半はプラス圏を回復する場面もあったが、その後は売りに押された。景気の先行き不安が指数の足かせに。また、ウクライナの和平交渉の先行き不透明感も圧迫材料となった。半面、指数の下値は限定的。米国とイランが停戦の延長で合意したとの報道が指数をサポートした。

【インド】SENSEX指数 - -

28日のインド市場はバクリードのため休場となった。

【中国】上海総合指数 4098.64 +0.12％

28日の中国本土市場は3日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数が前日比4.91ポイント（0.12％）高の4098.64ポイントで引けた。

中東情勢を巡る警戒で一時1％近く下げたものの、国産半導体への期待を背景にハイテク株へ買いが入り切り返した。半導体や電子部品が高く、SMICなど主力ハイテク株が指数を支え、世界的な人工知能（AI）投資拡大やファーウェイが打ち出した半導体産業の新原則も材料視された。一方、米軍によるイラン空爆や報復攻撃を受けた原油先物の上昇が重荷となり、上値追いは限定された。押し目買いは優勢だったが、地政学リスクへの警戒から方向感を欠く展開となった。《AT》