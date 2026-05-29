*12:27JST 日経平均は大幅反発、ソフトバンクGが1銘柄で約327円分押し上げ

29日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり169銘柄、値下がり54銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は大幅反発。1203.45円高の65896.57円（出来高概算11億227万株）で前場の取引を終えている。

28日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は24.69ドル高の50668.97ドル、ナスダックは242.74ポイント高の26917.47で取引を終了した。連日の上昇で利益確定やポジション調整の売りが出やすく寄り付き後、下落。4月PCE価格指数がインフレ圧力の緩和を示したことやアメリカとイランが停戦の延長を巡り合意したと伝わり相場を支えた。ナスダックはスノーフレークの急騰とそれに伴う半導体・ソフトウエア関連銘柄の上昇にけん引される形で堅調に推移し最高値を更新、ダウは小幅に上昇して取引を終えた。

米株式市場の動向を横目に、29日の日経平均は440.85円高の65133.97円と反発して取引を開始した。前日の米ナスダック最高値更新や半導体関連株高を好感し、寄り付きからハイテク株を中心に買いが先行、その後は高値圏でもみ合い展開となった。上げ幅は一時1300円を上回り66000円台に乗せる場面があったが、心理的な節目と見られ、高値警戒感から上値では利益確定目的の売りが出た。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、TDK＜6762＞、ファーストリテ＜9983＞、イビデン＜4062＞、村田製＜6981＞、京セラ＜6971＞、太陽誘電＜6976＞、信越化＜4063＞、リクルートHD＜6098＞、キオクシアHD＜285A＞、キーエンス＜6861＞、アステラス薬＜4503＞、ベイカレント＜6532＞、KDDI＜9433＞、日東電＜6988＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、フジクラ＜5803＞、東エレク＜8035＞、ディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞、古河電<5801>、東京海上<8766>、アルプスアル<6770>、三菱電<6503>、三井物<8031>、大林組<1802>、スクリン<7735>、セコム<9735>、三菱商<8058>、ニコン<7731>などの銘柄が下落。

業種別では、金属製品、空運業、情報・通信業などが上昇した一方で、鉱業、非鉄金属、保険業などが下落した。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約327円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、TDK＜6762＞、村田製＜6981＞、イビデン＜4062＞、太陽誘電＜6976＞、信越化＜4063＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約154円押し下げた。同2位はフジクラ＜5803＞となり、ディスコ＜6146＞、レーザーテック＜6920＞、古河電工<5801>、三井物<8031>、東京海上<8766>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 65896.57(+1203.45)

値上がり銘柄数 169(寄与度+1508.13)

値下がり銘柄数 54(寄与度-304.68)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 7532 407 327.44

＜9983＞ ファーストリテ 80610 2230 179.41

＜6762＞ TDK 4141 345 173.48

＜6981＞ 村田製作所 9824 1286 103.46

＜4062＞ イビデン 21245 1505 100.90

＜6976＞ 太陽誘電 14790 1780 59.67

＜4063＞ 信越化 7655 311 52.13

＜6971＞ 京セラ 3464 193 51.76

＜6098＞ リクルートHD 10670 485 48.77

＜285A＞ キオクシアHD 63290 2010 47.17

＜6861＞ キーエンス 80080 4900 16.43

＜4503＞ アステラス製薬 2205.5 81.5 13.66

<4578> 大塚HD 11495 355 11.90

<7269> スズキ 2000 81 10.86

<6963> ローム 5368 290 9.72

＜9433＞ KDDI 2737.5 23.5 9.45

<4543> テルモ 2434 34.5 9.25

<4519> 中外製薬 7832 89 8.95

＜6532＞ ベイカレント 5710 265 8.88

＜6988＞ 日東電工 3165 50 8.38



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 25700 -6409 -154.47

＜5803＞ フジクラ 4700 -317 -63.76

＜6146＞ ディスコ 64270 -2080 -13.95

＜6920＞ レーザーテック 39350 -760 -10.19

<5801> 古河電気工業 50040 -1960 -6.57

<8031> 三井物産 5270 -57 -3.82

<8766> 東京海上HD 7115 -74 -3.72

<6770> アルプスアルパイン 2104 -105.5 -3.54

<1802> 大林組 3257 -105 -3.52

<8058> 三菱商事 5005 -33 -3.32

<9735> セコム 6416 -46 -3.08

<7735> SCREEN 10940 -90 -2.41

<6503> 三菱電機 6489 -68 -2.28

<3659> ネクソン 2236.5 -32 -2.15

<1801> 大成建設 14000 -320 -2.15

<6526> ソシオネクスト 2604 -61 -2.04

＜8035＞ 東エレク 52300 -20 -2.01

<4004> レゾナックHD 17945 -555 -1.86

<8630> SOMPO 5817 -85 -1.71

<7731> ニコン 1851.5 -48.5 -1.63《CS》