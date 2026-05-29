*09:53JST フェローテック---決算期変更に伴う定款変更を付議

フェローテック＜6890＞は28日、同日開催の取締役会において、2026年6月26日開催予定の第46期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議すると発表した。決算期（事業年度末日）の変更に伴い、現行定款に所要の変更を行うとともに、経過措置として附則を新設する。

変更後の事業年度は、現行の毎年4月1日から翌年3月31日までを、毎年1月1日から12月31日までに変更する。これに伴い、定時株主総会の開催時期は毎年6月から毎年3月へ変更し、定時株主総会の基準日も毎年3月31日から毎年12月31日に変更する。

また、期末配当の基準日を毎年12月31日、中間配当の基準日を毎年6月30日に変更する。なお、決算期変更の経過期間となる第47期中間配当も、基準日を2026年６月30日として実施する予定である。

経過措置として、第47期事業年度は2026年4月1日から2026年12月31日までの9ケ月間とする附則を新設し、第47期事業年度終了後に削除する。《KT》