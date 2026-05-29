*09:51JST 売れるネット広告社グループ---パロットビーク株式取得で基本合意締結

売れるネット広告社グループ＜9235＞は28日、パロットビークの株式取得による子会社化に向け、基本合意書を締結したと発表した。

実行日は2026年08月01日を予定している。パロットビークは、「自治体向けモバイルシステム事業」と「モバイル通信事業」を中核事業として展開している。2025年09月期の売上高は14.63億円で黒字である。

同社は、通信端末レンタルおよび法人向け通信サービスを展開する子会社JCNTを有しており、本件基本合意書締結を通じて、通信インフラ領域における事業基盤の強化および領域拡張を図るとしている。パロットビークが有する自治体向けモバイルシステムおよびモバイル通信分野での実績を基盤として、同社事業のさらなる成長に向けた支援を検討する。

また、JCNTではSIMおよびeSIM領域で限定的な取り組みにとどまっていたが、パロットビークが持つSIMおよびeSIMの商品設計力、販売チャネル、運用ノウハウを取り込むことで、SIM／eSIM領域のサービス強化を検討する。自治体向けモバイルシステムや公共インフラ点検現場における通信環境整備、IoT用途を含む通信回線提供、法人向け通信サービスの共同提案などを通じ、グループ一体でのソリューション提供を目指す。《KT》