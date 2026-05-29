関連記事
中西製作所 社員の子どもへの給食費補助制度調査報告
記事提供元：フィスコ
*09:49JST 中西製作所---社員の子どもへの給食費補助制度調査報告
中西製作所＜5941＞は28日、社員の子どもを対象とした給食費補助制度の2025年度支給実績データを発表した。
小学生向けは2022年度、中学生向けは2023年度から制度を導入しており、2025年度は小中学生の子ども154人分に対し、総額666万2000円の給食費を支給した。
前年度2024年度は社員119人の子ども170人分に対し783万8000円を支給しており、自治体による給食費無償化の進展を背景に支給額は減少した。
文部科学省が2023年9月1日時点で実施した調査による小中学校給食費無償化実施率は約30％で、同社では小学生約70.9％、中学生約47.7％に給食費支給を実施している。
給食費負担額の分布では、小学生は「4万5000円-4万9999円」が55人で最多、中学生は「5万円以上」が27人で最多となり、中学生世帯の負担が相対的に重い傾向がみられた。勤務地別平均負担額は全国平均で4万3260円となり、北海道5万円、関東4万6018円、中部4万8305円など地域差も確認された。
同社は少子化対策制度として、給食費補助のほか、出産祝金や入学祝金、男性育休支援、育児短時間勤務制度なども導入している。《KT》
スポンサードリンク