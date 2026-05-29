*08:02JST 米国株式市場は続伸、ハイテク株が急伸

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（28日）

MAY28

Ｏ 65300（ドル建て）

Ｈ 65930

Ｌ 63905

Ｃ 65750 大証比+555（イブニング比+5）

Vol 5740



MAY28

Ｏ 65270（円建て）

Ｈ 65920

Ｌ 63905

Ｃ 65745 大証比+550（イブニング比+0）

Vol 22474

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（28日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.24円換算）で、TDK＜6758＞、東京エレクトロ

ン＜8031＞、ファナック＜6902＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 0.00 2166 -16

3

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.04 -0.09 5605 5

1

8035 (TOELY) 住友商事 44.98 -0.23 7163 5

8

6758 (SONY.N) TDK 24.50 1.95 3901 10

5

9432 (NTTYY) KDDI 17.10 0.18 2723

9

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.05 0.09 971 17.

4

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.90 1.79 5239 6

5

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 24.22 1.38 7714 58

9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -7.43 4908 20

3

4063 (SHECY) 信越化学工業 23.22 0.00 7395 5

1

8001 (ITOCY) 丸紅 330.94 3.94 5270 4

6

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.95 -0.11 7126 6

1

8031 (MITSY) 東京エレク 168.36 5.18 53619 129

9

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 1.00 10351 16

6

4568 (DSNKY) 第一三共 16.90 0.16 2691 28.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.52 0.26 2395 10

4

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.16 0.08 968 -96

2

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.50 -0.30 1513

8

7267 (HMC.N) スズキ 48.55 0.58 1933 1

4

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.15 -0.01 6099

1

6902 (DNZOY) ファナック 25.49 -0.11 8118 13

4

4519 (CHGCY) 中外製薬 24.72 0.08 7873 13

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.07 0.30 2241 -

9

8411 (MFG.N) オリックス 38.70 0.09 6163 3

9

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.79 0.09 23552 7

2

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.15 0.00 5143 2

3

7741 (HOCPY) キヤノン 26.73 0.32 4256 3

1

6503 (MIELY) 三菱電機 83.13 1.51 6619 6

2

6981 (MRAAY) 日東電工 19.74 0.34 3143 2

8

7751 (CAJPY) 任天堂 10.92 -0.19 6956 -1

6

6273 (SMCAY) SMC 21.24 0.41 67645 -23

5

7182 (JPPTY) 日産自動車 5.08 0.15 404

5

6146 (DSCSY) ディスコ 42.60 0.20 67836 148

6

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.50 0.00 1831 -4.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 31.85 -0.35 5072 3

4

6702 (FJTSY) 富士通 22.55 0.40 3591 7

8

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.00 16.40 20383 -6

7

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.66 0.18 3395

3

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.19 -0.30 2260 230.

5

8002 (MARUY) 三井物産 675.07 2.47 5375 4

8

6723 (RNECY) ルネサス 13.74 -0.06 4376 7

0

6954 (FANUY) 京セラ 21.59 1.91 3438 16

7

8725 (MSADY) 第一生命HD 20.64 -0.26 1643 15.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.41 0.10 4046 2

8

6301 (KMTUY) 小松製作所 40.68 -0.10 6478 5

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.44 0.42 3325

3

6594 (NJDCY) 日本電産 4.95 0.75 3153 46

9

6857 (ATEYY) シスメックス 8.68 -0.12 1382 0.

5

4543 (TRUMY) テルモ 15.14 0.15 2411 11.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.54 0.29 1519 4

7

（時価総額上位50位、1ドル159.24円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（28日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6594 (NJDCY) 日本電産 4.95 3153 469 17.4

7

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.19 2260 230.5 11.3

6

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 24.22 7714 589 8.2

7

6954 (FANUY) 京セラ 21.59 3438 167 5.1

1

6971 (KYOCY) 村田製作所 28.06 8937 399 4.6

7

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（28日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 16.00 1274 -125 -8.9

3

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 2166 -163 -7.0

0

8802 (MITEY) 住友不動産 11.00 3503 -149 -4.0

8

9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.33 2441 -39 -1.5

7

「米国株式市場概況」（28日）

ＮＹＤＯＷ

終値：50668.97 前日比：24.69

始値：50660.98 高値：50764.04 安値：50314.34

年初来高値：50668.97 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26917.47 前日比：242.74

始値：26686.53 高値：26934.84 安値：26588.52

年初来高値：26917.47 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7563.63 前日比：43.27

始値：7519.82 高値：7568.72 安値：7508.04

年初来高値：7563.63 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.975％ 米10年国債 4.447％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は24.69ドル高の50,668.97ドル、ナスダックは242.7

4ポイント高の26,917.47で取引を終了した。

連日の上昇で利益確定やポジション調整の売りが出やすく寄り付き後、下落。4月PC

E価格指数がインフレ圧力の緩和を示したことやアメリカとイランが停戦の延長を巡

り合意したと伝わり相場を支えた。ナスダックはスノーフレークの急騰とそれに伴

う半導体・ソフトウエア関連銘柄の上昇にけん引される形で堅調に推移し最高値を

更新、ダウは小幅に上昇して取引を終えた。セクター別ではソフトウエア・サービ

スや医薬品・バイオテク、半導体・同製造装置が上昇。運輸、保険、公益事業が下

げた。

ソフトウエア・ソリューションのスノーフレーク（SNOW）が急騰。前日引け後に発

表した決算で通期見通しを上方修正したことやアマゾン・ドット・コムとの提携拡

大が好感されたほか、目標株価の引き上げも追い風となった。ディスカウントスト

アを展開するダラー・ツリー（DLTR）は通期の業績見通しを上方修正し、市場予想

を上回ったことから上昇。

ITサービスのインターナショナル・ビジネス・マシーン（IBM）は量子コンピューテ

ィングに今後5年間で100億ドルを投じる計画を発表し、買われた。半導体のアー

ム・ホールディングス（ARM）はアナリストによる目標株価引き上げを受け急伸し

た。

PCメーカーのデル（DELL）は市場予想を大きく上回る好決算と強気な見通しを受

け、時間外取引で急伸している。売上高は2018年の再上場以来、最大の伸びを記録

した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》