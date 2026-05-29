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前日に動いた銘柄 part2戸田工業、豊和工業、イーディーピーなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2戸田工業、豊和工業、イーディーピーなど
銘柄名<コード>28/日終値⇒前日比
古河電気工業＜5801＞ 52000 -4110
AI関連物色は電子部品株にシフトで。
スクエニHD＜9684＞ 2565 -139.5
ドラクエの開発体制リスタートを発表。
住友金属鉱山＜5713＞ 8910 -698
27日は金属市況が低調推移に。
ベイカレント＜6532＞ 5445 -365
米SaaS関連の軟調な動きなど波及も。
SHIFT＜3697＞ 660.8 -36.8
米セールスフォースは売上見通しが市場予想下振れ。
エムアップ＜3661＞ 600 -17
3月安値水準が上値抵抗線にも。
さくらインターネット＜3778＞ 2980 -120
直近で大幅上昇の反動安が続く格好。
マルマエ＜6264＞ 2247 -65
公募株の市場還流の影響が続く形か。
カプコン＜9697＞ 3090 -115
スクエニHDの株安なども警戒視。
Bitcoin Japan＜8105＞ 151 +50
子会社がAIインフラ投資事業を開始と発表。
豊和工業＜6203＞ 1670 +300
防衛市場向けドローン関連として人気化。
戸田工業＜4100＞ 2122 +400
MLCC関連の一角として人気化。
ニッカトー＜5367＞ 1149 +150
AI関連の穴株として上値追いが続く。
ヤマザキ＜6147＞ 182 -58
東証では上場廃止を決定し整理銘柄に指定。
シリコンスタジオ＜3907＞ 1797 -301
短期的な上昇ピッチの速さに警戒感。
クオンタムS＜2338＞ 156 -9
直近急伸の反動が続く形。
イーディーピー＜7794＞ 1284 +190
2インチウエハ製作用モザイク結晶開発に成功。
ブシロード＜7803＞ 246 -2
26年6月期純利益予想を上方修正。上昇して始まるが買い続かず。
ジェイドG＜3558＞ 1686 -499
純利益が前期65.2％増に対し今期1.5％増予想と発表し27日急落。
QDレーザ＜6613＞ 2732 +112
信用取引規制を嫌気し27日売られる。28日は押し目買いも。
マイクロ波化学<9227> 1120 -89
マイクロ波を利用した鉄鉱石の還元に成功したと発表し
27日人気化。28日は売り先行。
オンコリス<4588> 3100 -85
腫瘍溶解ウイルスOBP-301に関して欧州で特許付与予定通知。
インテグループ<192A> 1361 -46
26年5月期業績予想を下方修正し配当を未定に修正し
27日売られる。28日も売り優勢。
Finatext<4419> 1260 +12
国内証券が目標株価を引き上げ27日人気化。28日も買い優勢。
MRT<6034> 616 -39
26年12月期利益予想を上方修正し27日買われる。28日は売り優勢。
スパイダープラス<4192> 282 +8
インフォマート<2492>と資本業務提携。《CS》
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