*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2戸田工業、豊和工業、イーディーピーなど

銘柄名<コード>28/日終値⇒前日比

古河電気工業＜5801＞ 52000 -4110

AI関連物色は電子部品株にシフトで。

スクエニHD＜9684＞ 2565 -139.5

ドラクエの開発体制リスタートを発表。

住友金属鉱山＜5713＞ 8910 -698

27日は金属市況が低調推移に。

ベイカレント＜6532＞ 5445 -365

米SaaS関連の軟調な動きなど波及も。

SHIFT＜3697＞ 660.8 -36.8

米セールスフォースは売上見通しが市場予想下振れ。

エムアップ＜3661＞ 600 -17

3月安値水準が上値抵抗線にも。

さくらインターネット＜3778＞ 2980 -120

直近で大幅上昇の反動安が続く格好。

マルマエ＜6264＞ 2247 -65

公募株の市場還流の影響が続く形か。

カプコン＜9697＞ 3090 -115

スクエニHDの株安なども警戒視。

Bitcoin Japan＜8105＞ 151 +50

子会社がAIインフラ投資事業を開始と発表。

豊和工業＜6203＞ 1670 +300

防衛市場向けドローン関連として人気化。

戸田工業＜4100＞ 2122 +400

MLCC関連の一角として人気化。

ニッカトー＜5367＞ 1149 +150

AI関連の穴株として上値追いが続く。

ヤマザキ＜6147＞ 182 -58

東証では上場廃止を決定し整理銘柄に指定。

シリコンスタジオ＜3907＞ 1797 -301

短期的な上昇ピッチの速さに警戒感。

クオンタムS＜2338＞ 156 -9

直近急伸の反動が続く形。

イーディーピー＜7794＞ 1284 +190

2インチウエハ製作用モザイク結晶開発に成功。

ブシロード＜7803＞ 246 -2

26年6月期純利益予想を上方修正。上昇して始まるが買い続かず。

ジェイドG＜3558＞ 1686 -499

純利益が前期65.2％増に対し今期1.5％増予想と発表し27日急落。

QDレーザ＜6613＞ 2732 +112

信用取引規制を嫌気し27日売られる。28日は押し目買いも。

マイクロ波化学<9227> 1120 -89

マイクロ波を利用した鉄鉱石の還元に成功したと発表し

27日人気化。28日は売り先行。

オンコリス<4588> 3100 -85

腫瘍溶解ウイルスOBP-301に関して欧州で特許付与予定通知。

インテグループ<192A> 1361 -46

26年5月期業績予想を下方修正し配当を未定に修正し

27日売られる。28日も売り優勢。

Finatext<4419> 1260 +12

国内証券が目標株価を引き上げ27日人気化。28日も買い優勢。

MRT<6034> 616 -39

26年12月期利益予想を上方修正し27日買われる。28日は売り優勢。

スパイダープラス<4192> 282 +8

インフォマート<2492>と資本業務提携。《CS》