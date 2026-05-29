*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1太陽誘電、大阪チタニウムテクノロジーズ、日本ケミコンなど

銘柄名<コード>28日終値⇒前日比

パルHD＜2726＞ 1394 +19

発行済株式数の0.57％上限の自社株買い発表。上値は重い。

日プラスト＜7291＞ 474 +10

発行済株式数の0.40％上限の自社株買いと買付け委託発表。

28日全株取得。上値は限定的。

プラネット＜2391＞ 1209 -29

第3四半期累計の営業利益が1.5％減。

上期の10.7％増から減益に転じる。

INPEX＜1605＞ 3693 +4

原油価格上昇で後場に売買活発。

売れるG＜9235＞ 566 -22

モバイルシステムおよびモバイル通信事業を展開する

パロットビークの子会社化合意発表するが買い続かず。

かっこ＜4166＞ 747 +100

AIシステムやアプリケーションの受託開発を行うAnycloudを子会社化。

太陽誘電＜6976＞ 13010 +1890

説明会受けた村田製作所の株価上昇が刺激。

日本電波工業＜6779＞ 3215 +375

スピード調整一巡感で押し目買い優勢か。

村田製作所＜6981＞ 8538 +718

27日にスモールミーティングを開催。

ヒロセ電機＜6806＞ 27205 +2470

野村證券では投資判断を格上げ。

TDK＜6762＞ 3796 +188

大手電子部品株に全般関心が向かう形で。

ニチコン＜6996＞ 3540 +160

電子部品株高で27日急反落から押し目買い。

高砂熱学工業＜1969＞ 4704 +134

27日には野村證券が投資判断を格上げ。

沖電気工業＜6703＞ 3490 +320

26日に発表した次世代光回線の実証結果など引き続き評価。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 5180 +325

特に材料ないが半導体関連軟調な中で逆行高。

武蔵精密工業＜7220＞ 7960 +460

AI関連として市場の関心が続く。

日本ケミコン＜6997＞ 4380 +515

MLCC関連の電子部品株として注目続く。

大阪チタニウムテクノロジーズ＜5726＞ 2696 +308

ボーイングの増産報道なども伝わっており。

三井ハイテック＜6966＞ 882 +52

リードフレームにもAI分野への期待か。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 8124 +354

岩井コスモ証券では投資判断を格上げ。

ビーウィズ<9216> 1652 -263

5月高配当利回り銘柄として権利落ちの影響。

パソナグループ<2168> 1625 -175

5月末権利落ちで売りが優勢。

タマホーム<1419> 3315 -335

5月末配当権利落ちで。

レノバ<9519> 1223 -65

高値もみ合い下放れで追随売り圧力も。

テスホールディングス<5074> 1136 -74

上値到達感から処分売りが優勢。

FIG<4392> 2039 -207

27日からは買われ過ぎの反動強まる。

富士電機<6504> 15155 -1160

27日には事業戦略説明会を開催も。《CS》