ジェイグループHD、株主優待を拡充、1,000株以上は25,000円分に引き上げ

■お食事優待券を最大25,000円分へ、商品引き換えは合算利用も可能

ジェイグループホールディングス<3063>(東証グロース)は5月28日、株主優待制度の一部変更(拡充)を発表した。同日開催の取締役会で決議したもので、株主の利便性向上と株主優待制度の一層の充実を図る。

変更後は、保有株式数に応じたお食事優待券の贈呈額を拡充する。100株以上200株未満は従来通り2,000円分、200株以上300株未満は4,000円分とし、新たに300株以上500株未満は7,000円分、500株以上600株未満は13,000円分を設定する。600株以上1,000株未満は従来の8,000円分から15,000円分へ、1,000株以上は12,000円分から25,000円分へ引き上げる。

お食事優待券と同社グループ商品との引き換えは、4,000円相当コースから用意しており、有効期限内の優待券を合算して申し込むことも可能。変更は2026年8月末日現在の株主名簿に記載された株主から適用する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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