

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;50,644.28;+182.60Nasdaq;26,674.73;+18.55CME225;65195;-425(大証比)

[NY市場データ]

27のNY市場は小幅高。ダウ平均は182.60ドル高50644.28ドル、ナスダックは18.55ポイント安26674.73で取引を終了した。

ダウは終日堅調な値動き。ナスダックは前日終値近辺でのもみ合いが続いた。半導体やAI関連株の一角に利益確定売りが出た一方、中東情勢の緩和が相場の支えとなった。イラン国営放送が、米国との紛争終結に向けた覚書草案に「1カ月以内のホルムズ海峡正常化」などが盛り込まれていると伝えたことで原油相場が大幅下落。景気敏感株などに買いが入り、株式相場を支えた。セクター別では家庭・パーソナル用品が上昇、不動産管理・開発が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比425円安の65195円。ADR市場では、対東証比較（1ドル159.50円換算）で、アイシン精機＜7203＞、リクルートHD＜6098＞、日本電産＜6594＞などが下落し、全般売り優勢。《YY》