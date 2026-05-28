*08:02JST 米国株式市場は小幅高、ホルムズ海峡正常化期待が高まる

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（27日）

MAY27

Ｏ 65570（ドル建て）

Ｈ 66520

Ｌ 64775

Ｃ 65210 大証比-410（イブニング比+15）

Vol 5187



MAY27

Ｏ 65560（円建て）

Ｈ 66510

Ｌ 64765

Ｃ 65195 大証比-425（イブニング比+0）

Vol 22445

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（27日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.50円換算）で、アイシン精機＜7203＞、リク

ルートHD＜6098＞、日本電産＜6594＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 -2.30 2169 -19

0

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.13 -0.05 5686 5

8

8035 (TOELY) 住友商事 45.21 -1.10 7211 2

1

6758 (SONY.N) TDK 22.55 -0.64 3597 -1

1

9432 (NTTYY) KDDI 16.92 0.41 2699 9.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.96 0.06 944 15.

7

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.11 -0.93 4962

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 22.84 -1.88 7286 1

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -9.31 4916 21

1

4063 (SHECY) 信越化学工業 23.22 1.03 7407

1

8001 (ITOCY) 丸紅 327.00 -8.30 5216 -

4

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.06 -0.18 7225

8

8031 (MITSY) 東京エレク 163.18 -1.64 52054 -44

6

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9570 -33

7

4568 (DSNKY) 第一三共 16.74 -0.18 2670 -1

2

9433 (KDDIY) 関西電力 7.26 0.27 2316 -

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.08 -0.11 963 -964.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.80 -0.20 1531 -

1

7267 (HMC.N) スズキ 47.97 -0.45 1913 -1.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.16 -21.82 6112 -

3

6902 (DNZOY) ファナック 25.60 -1.01 8166 1

2

4519 (CHGCY) 中外製薬 24.64 0.72 7860 -1

8

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.77 0.30 2196 -

3

8411 (MFG.N) オリックス 38.61 -1.31 6158

2

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.70 0.09 23447 4

2

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.15 0.28 5152 2

4

7741 (HOCPY) キヤノン 26.41 -0.08 4212 2

3

6503 (MIELY) 三菱電機 81.62 -0.55 6509

9

6981 (MRAAY) 日東電工 19.40 -0.47 3094 -

1

7751 (CAJPY) 任天堂 11.11 0.07 7088 -4

3

6273 (SMCAY) SMC 20.83 0.10 66448 -2

2

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.93 0.13 393 3.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 42.40 -0.40 67628 -

2

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.50 -0.01 1834 -

2

8053 (SSUMY) 三菱商事 32.20 -0.55 5136 1

2

6702 (FJTSY) 富士通 22.15 1.08 3533 2

1

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 127.25 15.65 20296 -15

4

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.48 -0.05 3343 -1

0

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.49 0.88 2311 251.

5

8002 (MARUY) 三井物産 672.60 -3.29 5364

5

6723 (RNECY) ルネサス 13.80 -0.52 4403 -7

1

6954 (FANUY) 京セラ 19.68 -0.25 3139 1

0

8725 (MSADY) 第一生命HD 20.90 -0.09 1667

3

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.31 -0.61 4037 -

4

6301 (KMTUY) 小松製作所 40.78 -0.34 6504 2

8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.02 0.14 3196 -2

8

6594 (NJDCY) 日本電産 4.20 -0.30 2680 -7

0

6857 (ATEYY) シスメックス 8.80 0.16 1404 2.

5

4543 (TRUMY) テルモ 14.99 0.38 2391 -4.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.25 -0.28 1475

9

（時価総額上位50位、1ドル159.5円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.49 2311 251.5 12.2

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4916 211 4.48

5020 (JXHLY) ENEOS 16.77 1337 41 3.16

8802 (MITEY) 住友不動産 12.00 3828 115 3.10

4755 (RKUNY) 楽天 4.80 766 16 2.13

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 2169 -190 -8.0

5

2801 (KIKOY) キッコーマン 16.00 1276 -106 -7.6

7

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9570 -337 -3.4

0

6594 (NJDCY) 日本電産 4.20 2680 -70 -2.5

5



「米国株式市場概況」（27日）

ＮＹＤＯＷ

終値：50644.28 前日比：182.60

始値：50487.16 高値：50830.41 安値：50487.16

年初来高値：50644.28 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26674.74 前日比：18.55

始値：26695.44 高値：26715.31 安値：26538.31

年初来高値：26674.74 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7520.36 前日比：1.24

始値：7526.01 高値：7530.72 安値：7499.72

年初来高値：7520.36 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.013％ 米10年国債 4.485％

米国株式市場は小幅高。ダウ平均は182.60ドル高50644.28ドル、ナスダックは18.55

ポイント安26674.73で取引を終了した。

ダウは終日堅調な値動き。ナスダックは前日終値近辺でのもみ合いが続いた。半導

体やAI関連株の一角に利益確定売りが出た一方、中東情勢の緩和が相場の支えとな

った。イラン国営放送が、米国との紛争終結に向けた覚書草案に「1カ月以内のホル

ムズ海峡正常化」などが盛り込まれていると伝えたことで原油相場が大幅下落。景

気敏感株などに買いが入り、株式相場を支えた。セクター別では家庭・パーソナル

用品が上昇、不動産管理・開発が下落した。

サイバーセキュリティのゼットスケーラー（ZS）は急落。前日に通期の業績見通し

を引き上げたものの、メモリーコストの上昇などを背景に慎重な上方修正にとどま

ったことから失望売りが広がった。サイバー対策関連株としてクラウドストライ

ク・ホールディングス（CRWD）も連れ安した。

台湾積体電路製造（TSM）は上昇。エヌビディア（NVDA）のフアン最高経営責任者

（CEO）が27日、台湾に年間約1500億ドルの投資計画を発表し、今後の業績拡大期待

が高まった。JPモルガン・チェース（JPM）は下落。ダイモン最高経営責任者（CE

O）が、同行が今後数年間で最大200億ドルを企業買収に費やす可能性があると述べ

た。

ソフトウエア・ソリューションのスノーフレーク（SNOW）は第1四半期決算が市場予

想を上回った他、アマゾンとの提携拡大が明らかとなり、時間外取引で急騰してい

る。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》