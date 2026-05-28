ブシロード、新日本プロレス株式をテレ朝とサイバーエージェントに譲渡、純利益予想を上方修正

■譲渡価格は約35億9700万円、6月30日に実行予定

ブシロード<7803>(東証グロース)は5月27日、連結子会社である新日本プロレスリングの保有株式全てをテレビ朝日ホールディングス<9409>(東証プライム)傘下のテレビ朝日とサイバーエージェント<4751>(東証プライム)へ譲渡する契約を締結したと発表した。譲渡株式数は1050万0400株で、譲渡価格は約35億9700万円。譲渡実行日は6月30日の予定である。

同社は2012年に新日本プロレスリングを連結子会社化し、経営体制の刷新や所属選手の育成・発掘を通じて企業価値向上に取り組んできた。近年は映像資産の活用や配信プラットフォームによる収益化が重要となる中、放送・映像事業基盤を持つテレビ朝日と、デジタルメディア運営ノウハウを持つサイバーエージェントのもとで展開することが最善と判断した。

同株式譲渡に伴い、新日本プロレスリングは同社の連結範囲から除外され、テレビ朝日の連結子会社となる予定である。2026年6月期連結決算では関係会社株式売却益約16億1600万円を特別利益に計上する見込みで、親会社株主に帰属する当期純利益予想を39億円から55億1600万円へ上方修正した。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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