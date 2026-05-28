ワイヤレスゲート、179カ国対応の次世代通信「WG　GLOBAL　SIM」を本格提供開始

■100GBを長期保有できる設計、公式WEBサイトとAmazonで販売

ワイヤレスゲート<9419>(東証スタンダード)は5月27日、日本を含む最大179カ国で利用可能な次世代eSIM/SIMサービス「WG GLOBAL SIM」の公式WEBサイトを開設し、本格提供を開始したと発表した。購入済みデータに有効期限を設けず、使い切るまで利用できる点を最大の特長とする。

同サービスは、一般的な海外SIMに多いローミング方式ではなく、現地通信回線へ直接接続する仕組みを採用した。100GBを長期間保有し、旅行や出張のたびに必要量だけ使う運用が可能で、WEBから即時リチャージできる。専用アプリは不要で、スマートフォン、ノートPC、ホームルーター、タブレットなど幅広い端末に対応し、テザリングも利用できる。

プランは主要国を網羅する「スタンダード」49カ国対応が5GB/3300円から、ほぼ全世界を対象とする「グローバル」179カ国対応が5GB/3900円から。公式WEBサイトに加え、先行販売を開始しているAmazonでも購入できる。24時間有人チャットサポートも備え、海外渡航者向け通信ソリューションとして展開する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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