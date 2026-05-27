*16:35JST 日経VI：上昇、高値警戒感が継続

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は27日、前日比＋1.78（上昇率6.06％）の31.14と上昇した。なお、高値は33.39、安値は31.14。昨日の米株式市場でハイテク株や半導体株が買われた流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。日経225先物は昨日は4日ぶりに反落したが、引き続き高値警戒感が意識された。こうした中、今日は取引開始後に日経225先物が上値の重い展開となったが、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが継続し、日経VIは昨日の水準を上回って推移した。

【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。《SK》