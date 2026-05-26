*18:32JST 26日の中国本土市場概況：上海総合は3日ぶり反落、半導体などが下げ主導

26日の中国本土市場は3日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数が前営日比7.19ポイント（0.17％）安の4145.38ポイントで引けた。

前日に急伸した半導体株への利益確定売りが指数の重荷となった。中芯国際集成電路製造など主力ハイテク株が軟調となり、中国の資本規制強化への警戒感も投資家心理を冷やした。一方、米国とイランの和平交渉の進展観測を背景に原油相場が下落し、エネルギーコスト低下期待が相場を下支えした。引けにかけては下げ幅を縮小し、過度なリスク回避姿勢は広がらなかった。

セクター別では、半導体がさえない。嘉興斯達半導体（603290/SH）が4.7％安、江蘇太平洋石英（603688/SH）が3.5％安、豪威集成電路(集団)（603501/SH）が2.6％安で引けた。主要50銘柄で構成される「上証科創板50成分指数（Star50）」は1.5％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

また、防衛関連も安い。航天時代電子（600879/SH）が4.5％安、中国航発航空科技（600391/SH）が4.0％安、中国衛星（600118/SH）が3.8％安で取引を終えた。

半面、非鉄や金鉱株が高い。中国アルミ（601600/SH）がストップ高の10.0％上昇、洛陽モリブデン（603993/SH）が5.4％高、江西銅業（600362/SH）が3.4％高、赤峰黄金（600988/SH）が5.9％高、紫金鉱業集団（601899/SH）が4.9％高で引けた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.50ポイント（0.53％）安の280.27ポイント、深センB株指数が6.03ポイント（0.53％）安の1128.80ポイントで終了した。《AK》