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5月26日本国債市場：債券先物は128円25銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:41JST 5月26日本国債市場：債券先物は128円25銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付128円40銭 高値128円41銭 安値128円17銭 引け128円25銭
2年 1.392％
5年 1.952％
10年 2.700％
20年 3.592％
26日の債券先物6月限は128円40銭で取引を開始し、128円25銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.06％、10年債は4.51％、30年債は5.01％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.97％、英国債は4.90％、オーストラリア10年債は4.91％、NZ10年債は4.60％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・22：00 米・3月CS20都市住宅価格指数（予想：前年比＋0.9％、2月：＋0.9％）
・23：00 米・5月CB消費者信頼感指数（予想：92.0、4月：92.8）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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