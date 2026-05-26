*10:31JST リアルゲイト---発行価格及び売出価格等の決定

リアルゲイト＜5532＞は25日、2026年5月15日付の取締役会決議において決定した公募及び第三者割当による新株式発行並びに同社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を決定したと発表した。

公募による新株式発行(一般募集)の発行価格(募集価格)は1株につき3,619円、増加する資本金の額は627,965,800円、増加する資本準備金の額は627,965,800円。ヒューリックを割当先とする第三者割当による新株式発行(並行第三者割当増資)の発行価格(募集価格)は1株につき3,619円、増加する資本金の額は593,154,100円、増加する資本準備金の額は593,154,100円。同社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)の売出株式数は55,600株、売出価格は1株につき3,619円。申込期間は2026年5月26日～27日、払込期日は2026年6月1日、受渡期日は2026年6月2日。

大和証券を割当先とする第三者割当による新株式発行の払込金額は1株につき3,388円、増加する資本金の額(上限)は94,186,400円、増加する資本準備金の額(上限)は94,186,400円。申込期日は2026年6月30日、払込期日は2026年7月1日

調達資金は、継続的な事業拡大を目的とした物件の購入及び付加価値向上のため、14.05億円を2027年2月末までに設備投資資金の一部に充当し、残額を2027年3月末までに借入金の返済資金に充当する予定。《KA》