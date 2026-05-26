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前日に動いた銘柄 part2アストロスケール、シリコンスタジオ、AKIBAなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2アストロスケール、シリコンスタジオ、AKIBAなど
銘柄名<コード>25日終値⇒前日比
ローム＜6963＞ 5030 +435
パワー半導体大手インフィニオンの株高も刺激。
川崎重工業＜7012＞ 3194 +223
エヌビディアとの協業を引き続き材料視。
ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 4297 +253
半導体メモリー関連株上昇が続き。
イビデン＜4062＞ 20930 +1680
先週末には高値更新で上値余地も広がり。
古河電気工業＜5801＞ 58080 +4430
データセンター関連として電線株人気も続く。
KLab＜3656＞ 310 -48
急ピッチのリバウンドにも一巡感で。
広済堂HD＜7868＞ 652 -38
子会社売却との一部報道で直近上昇の反動も。
エムアップ＜3661＞ 624 -50
業績非開示による不透明感を引き続き弱材料視か。
イリソ電子工業＜6908＞ 3180 -210
26年3月期配当金の引き下げで。
アイモバイル＜6535＞ 458 -32
総務省がふるさと納税制度ポータルサイト運営事業者へ要請と。
ツルハHD＜3391＞ 1942.5 -145
AI関連株一極集中など需給面が影響か。
ARCHION＜543A＞ 403 -37
25日個人投資家向け会社説明会を予定だが。
楽天グループ＜4755＞ 753 -28.5
金融グループ再編を引き続きネガティブ視か。
クオンツ総研ホールディングス＜9552＞ 878 -54
決算発表後の上昇にも一巡感で。
INPEX＜1605＞ 3658 -181
原油先物相場は一時92ドル台割れまで下落。
クオンタムソリューションズ＜2338＞ 156 +50
AIインフラストラクチャ事業の推進を決定。
シリコンスタジオ＜3907＞ 1570 +300
フィジカルAI事業への期待感が続く。
AKIBA＜6840＞ 1405 +300
メモリー関連株の上昇基調が継続で。
リバーエレテック＜6666＞ 1434 +296
水晶関連銘柄人気の流れに乗る。
YKT＜2693＞ 447 +60
直近高値更新で上値追いに勢い。
クオルテック<9165> 2193 +188
26年6月期利益と配当予想を上方修正。
エクサウィザーズ<4259> 1362 +95
MS&AD<8725>とAIソリューションなどに関する合弁会社を設立。
リンカーズ<5131> 123 +2
26年7月期業績予想を下方修正。下値は限定的。
モイ<5031> 780 +100
前週末までの買い人気継続。
カバー<5253> 1693 -67
先週末上伸したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。
グローバルセキュリティエキスパート<4417> 3305 +45
発行済株式数の0.66％上限の自社株買い発表。
ブランディング<7067> 1023 -117
発行済株式数の5.94％上限の自社株買いを発表し
前週末ストップ高。25日は売り優勢。
アストロスケール<186A> 2696 +344
前週末ストップ高の買い人気継続。
夢展望<3185> 253 -6
20日高値で達成感。
サイバーセキュリ<4493> 1660 +38
発行済株式数の2.43％上限の自社株買い発表。《CS》
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