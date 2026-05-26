*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1キオクシアHD、フジクラ、レーザーテックなど

銘柄名<コード>25日終値⇒前日比

シーイーシー＜9692＞ 1991 +44

27年1月期上期業績と配当予想を上方修正。

ビジョン＜9416＞ 1099 +81

発行済株式数の3.26％上限の自社株買い発表。

安川電＜6506＞ 7481 +429

長期経営計画と中期経営計画を発表。

30年2月期営業利益1000億円目標（26年2月期473億円）。

アイコム＜6820＞ 3100 +80

中期経営計画を発表。30年3月期営業利益43億円目標（26年3月期29.13億円）。

チャームケア＜6062＞ 1267 +32

26年6月期業績と配当予想を上方修正。

神戸物産＜3038＞ 2640.5 -79.5

4月の営業利益が25年1月以来の減益に。

FIG＜4392＞ 2185 +400

短期資金の活発な値幅取り商い続く。

日本ケミコン＜6997＞ 4065 +700

野村證券では目標株価を引き上げ。

堺化学工業＜4078＞ 4080 +615

MLCC関連の一角として関心が向かう。

日本電波工業＜6779＞ 3015 +504

先週末に決算説明会を開催のもよう。

大真空＜6962＞ 964 +150

水晶関連銘柄も総じて高い。

日本化学工業＜4092＞ 4605 +700

堺化学と同様にMLCC関連の一角として。

テスホールディングス＜5074＞ 1306 +115

蓄電池工事の拡大期待などが続く。

太陽誘電＜6976＞ 10605 +1503

MLCCでは村田に次ぐ実績で。

タムラ製作所＜6768＞ 1101 +150

電子部品関連株の活況な動きが支援に。

武蔵精密工業＜7220＞ 6160 +610

データセンター関連株上昇の流れに追随。

村田製作所＜6981＞ 7928 +798

MLCC関連銘柄が総じて人気化へ。

テクセンドフォトマスク＜429A＞ 4690 +625

野村證券では目標株価を引き上げ。

レーザーテック＜6920＞ 43020 +4890

SOX指数上昇で半導体関連もしっかり。

関東電化工業＜4047＞ 3305 +265

好決算を評価する流れが継続。

フジクラ<5803> 5550 +700

AI関連の代表銘柄としてリバウンドが継続。

マルマエ<6264> 2513 +116

半導体関連として直近高値奪還を意識の動き。

キオクシアHD<285A> 65450 +8050

サプライズ決算発表を評価の流れ続き。

レゾナック<4004> 19450 +1440

半導体材料株が幅広く買われる形にもなっており。

TDK<6762> 3715 +345

電子部品の大手銘柄が一斉に急騰。

ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324> 7660 +650

ドイツ証券では目標株価引き上げ観測。

アステリア<3853> 2332 -78

定款変更で成長分野の事業拡大期待が先行。《CS》