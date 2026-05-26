クリエイトSDHD、長野の老舗スーパー「やおふく」を子会社化

■創業106年の地元食品スーパーを傘下に、生鮮・惣菜供給拠点として活用

クリエイトSDホールディングス<3148>(東証プライム)は5月25日、連結子会社のクリエイトエス・ディーが長野県上田市で総合食品スーパーマーケットを展開するやおふくの全株式を取得し、子会社化すると発表した。5月25日の取締役会で決議し、同日、株式譲渡契約書を締結した。株式取得日は6月25日の予定である。

同社は「総合ヘルスケアサポート企業」として、ドラッグストア、調剤薬局、デイサービス、有料老人ホームを展開している。中核企業のクリエイトエス・ディーは関東・東海地区でドラッグストア・調剤薬局857店舗を運営し、小商圏での利便性強化に向け、医薬品、処方箋調剤、化粧品、日用雑貨品、生鮮を含む食料品を扱うワンストップショッピング化を進めてきた。

やおふくは創業106年、設立53年の老舗企業で、「やおふく」の屋号により地元で高い知名度を持つ。長野県上田市で4店舗を運営し、2026年2月期の売上高は3628百万円。取得株式数は2万株、所有割合は100%となる。クリエイトSDホールディングスは、長野県での早期店舗網拡充とドミナントエリア形成、生鮮食品や惣菜の供給拠点化を通じ、シナジー創出と企業価値向上を図る。業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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