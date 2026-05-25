不二家、季節限定「カントリーマアム」2品を全国発売、森のサファイアと夕張メロンを使用

■6月2日から全国発売、ミニサイズは一部流通限定で展開

不二家<2211>(東証プライム)は5月25日、ロングセラークッキー「カントリーマアム」の季節限定商品として、「カントリーマアム(森のサファイアブルーベリー)」と「カントリーマアム(夕張メロンソフト)」を6月に全国発売すると発表した。旬のブランド果物を使用し、夏に食べたくなる爽やかな味わいに仕上げた。

「カントリーマアム(森のサファイアブルーベリー)」は、長野県産「森のサファイア」ブルーベリージャムを配合し、ブルーベリーをイメージしたむらさき色に焼き上げた。甘味と酸味のバランスが取れた爽やかな味わいが特徴で、12枚入りと42gのミニサイズを6月2日に全国発売する。ミニサイズはコンビニエンスストア等の一部流通限定となる。

「カントリーマアム(夕張メロンソフト)」は、北海道産「夕張メロン」果汁と北海道産「牛乳」を配合し、赤肉メロンをイメージしたオレンジ色に焼き上げた。メロンソフトの豊かな香りと爽やかな味わいを楽しめる。12枚入りは6月2日、42gのミニサイズは6月30日に全国発売する。いずれも参考小売価格はオープンプライス。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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