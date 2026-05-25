*08:29JST 前場に注目すべき3つのポイント～原油安を手掛かりとした買いが入りやすい～

25日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■原油安を手掛かりとした買いが入りやすい

■シーイーシー、2Q上方修正 営業利益 41億円←38億円

■DeNA＜2432＞IOWN活用し遠隔医療、福島で実証

■原油安を手掛かりとした買いが入りやすい

25日の日本株市場は、買い先行で始まることになろうが、買い一巡後はこう着感が強まりそうである。22日の米国市場はNYダウが294ドル高、ナスダックは50ポイント高だった。米国とイランの交渉が進展しているとの見方から買われた。オープンAIやスペースXなど大型IPOを控え、半導体やAI関連株の一角も買われ、終日堅調な展開だった。シカゴ日経225先物は大阪比5円安の63335円。円相場は1ドル＝158円80銭台で推移。



日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から利食いが意識される一方で、原油先物相場が大きく下落していることを手掛かりに買い先行で始まることが期待される。米国とイランは、ホルムズ海峡の開放と高濃縮ウランの処分をめぐり基本合意したと、米メディアが報じている。ただ、最終合意までには数日かかる見通しと伝えられているが、これを受けて原油先物相場が大きく下落していることが材料視されそうだ。



日経225先物は22日の取引終了後のナイトセッションで62860円まで売られた後に、一時63810円まで買われる場面もみられた。終盤にかけて軟化し、日中比60円安の63280円で終えたが、ボリンジャーバンドの+1σ（62500円）と+2σ（64150円）とのレンジ内での推移だった。週明けの米国市場はメモリアルデーの祝日のため海外勢のフローは限られるものの、薄商いのなかで原油安を手掛かりとした買いが入りやすいだろう。



物色は前週、日経平均株価をけん引したソフトバンクグループ＜9984＞など、指数インパクトの大きい半導体やAI関連株への物色は継続。原油先物相場が大きく下落していることで、内需系の一角にも見直す動きが強まる可能性はありそうだ。そのほか、オープンAIやスペースXの上場を控え、AIや宇宙関連などの材料株物色も活発になりそうである。

■シーイーシー、2Q上方修正 営業利益 41億円←38億円

シーイーシー＜9692＞は第2四半期業績予想の修正を発表。営業利益を38億円から41億円に上方修正した。変動リスクがあるものの、企業のDX推進やAI活用推進に伴うICT投資意欲は旺盛で、昨年度に受注した大型案件をはじめ全セグメントが押しなべて堅調に推移している。

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（63339.07、+1654.93）

・NYダウは上昇（50579.70、+294.04）

・ナスダック総合指数は上昇（26343.97、+50.87）

・SOX指数は上昇（12202.54、+238.46）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・DeNA＜2432＞IOWN活用し遠隔医療、福島で実証

・楽天G＜4755＞ファミリーマートとポイント積算連携強化、コンビニ・EC相乗効果

・安川電機＜6506＞長期経営計画、36年2月期に営業利益率20%超

・川崎重工＜7012＞ロボ×AI提案、エヌビディアなどと協業

・堀場製作所＜6856＞EV開発を効率化、熱管理装置

・NTN＜6472＞車軸受の摩擦抵抗66%減、航続距離延長に貢献

・東京エレクトロン＜8035＞熊本に物流棟、開発・生産を加速、28年竣工

・トヨタ自＜7203＞台湾製ミニバンを日本投入、現地に専用ライン

・トピー工業＜7231＞インドネシア社に出資、ホイール生産委託

・TIS＜3626＞供給網の情報保護支援、評価制度に対応

・NEC＜6701＞光ケーブルで島国結ぶ、ミクロネシアに引き渡し

・富士通＜6702＞東京科学大学と、量子ハード技術者育成、研究拠点を学内に

・東洋紡＜3101＞東洋紡エムシー、28年度海外売上高比率70%、インドに現法設立

・リファインバースG＜7375＞三菱ケミカルなど9社で、車用再生プラ安定供給、関東圏に拠点目指す

・九州電力＜9508＞蓄電池活用で新事業、法人・家庭に設備提案

・ダイセル＜4202＞5カ年中計、成長投資3000億円、欧州でエンプラ増強

・丹青社＜9743＞日本の伝統工芸、世界に発信、オンライン基盤で価値創出

・リックス＜7525＞牛舎内自動で餌寄せ、中小酪農家向けロボ開発へ



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・特になし

＜海外＞

・特になし《YY》