*18:03JST 22日の中国本土市場概況：上海総合指数は反発

22日の中国本土市場では、主要指標の上海総合指数が前日比35.62ポイント（0.87％）高の4112.90ポイントと反発。米国とイランの和平交渉進展が好感されたようだ。中国の産業支援スタンスも材料視された。半導体や人工知能（AI）ど先端技術分野の国産化に中国当局が注力しており、関連銘柄に買いが先行した。

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。銅張積層板メーカー世界大手の広東生益科技（600183/SH）やプリント基板（PCB）大手の深セン市景旺電子（603228/SH）、薄膜コンデンサー中国最大手の廈門法拉電子（600563/SH）、電子機器メーカーの方正科技集団（600601/SH）が10.0％高、半導体の封止・検査で中国首位の江蘇長電科技（600584/SH）が9.0％高など。非鉄・産金株も高い。洛陽モリブデン（603993/SH）が5.0％高、江西銅業（600362/SH）が4.1％高など。

一方、石油・石炭株はさえない。中国石油天然気（601857/SH）が1.9％安、中国石油化工（600028/SH）は1.4％安、中国海洋石油（600938/SH）が1.1％安。通信株、消費株、医薬株、金融株、運輸株にも売りが入ったようだ。

なお、外貨建てB株相場は、上海B株指数が2.11ポイント（0.76％）高の279.19ポイント、深センB株指数が0.02ポイント（0.00％）安の1140.35ポイントで終了した。《AK》