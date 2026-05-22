ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、ソフトバンクGやファーストリテが2銘柄で約755円分押し上げ

2026年5月22日 16:41

印刷

記事提供元：フィスコ

*16:41JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、ソフトバンクGやファーストリテが2銘柄で約755円分押し上げ
22日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり120銘柄、値下がり100銘柄、変わらず5銘柄となった。

前日21日の米国株式市場は続伸。インフレ懸念が強まり利上げ観測が重しとなり、寄り付き後、下落。中盤にかけ、対イラン協議で進展とのイランメディア報道を受け、和平案合意期待に原油安、金利低下を好感し、相場は上昇に転じ、終盤にかけ上げ幅を拡大した。米株式市場の動向を横目に、22日の日経平均は続伸して取引を開始した。指数寄与度の高い主力株が指数を押し上げ、前場中盤には63000円を上回り、その後も買い優勢の展開が続いて終日高値圏での推移となった。米国株の腰の強さが意識され、投資家心理を上向かせたほか、昨日の海外市場で一時100ドルを超えたWTI原油先物価格が90ドル台に下落したことや、米長期金利が落ち着いた推移だったことが東京市場で安心感となった。

大引けの日経平均は前営業日比1654.93円高の63339.07円となった。東証プライム市場の売買高は24億17万株、売買代金は9兆968億円だった。業種別では、非鉄金属、情報・通信業、ガラス・土石製品などが上昇した一方で、保険業、不動産業、水産・農林業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は54.4％、対して値下がり銘柄は42.4％となっている。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約577円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、TDK＜6762＞、東エレク＜8035＞、イビデン＜4062＞、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは東京海上＜8766＞となり1銘柄で日経平均を約15円押し下げた。同2位はHOYA＜7741＞となり、三井物＜8031＞、セコム＜9735＞、ソニーG＜6758＞、バンナムHD＜7832＞、住友不＜8830＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　63339.07(+1654.93)

値上がり銘柄数 120(寄与度+1803.88)
値下がり銘柄数 100(寄与度-148.95)
変わらず銘柄数 5


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 6757　 718　577.65
＜9983＞　ファーストリテ　　　 75510　 2210　177.80
＜6762＞　TDK　　　　　　　　3370　 229　115.15
＜8035＞　東エレク　　　　　　 49830　 1030　103.58
＜4062＞　イビデン　　　　　　 19250　 1375　 92.19
＜6954＞　ファナック　　　　　　8174　 507　 84.98
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　4850　 349　 70.20
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 57400　 2060　 48.34
＜5802＞　住友電気工業　　　　 11820　 1090　 36.54
＜6981＞　村田製作所　　　　　　7130　 403　 32.42
＜6976＞　太陽誘電　　　　　　　9102　 957　 32.08
＜4063＞　信越化　　　　　　　　7034　 177　 29.67
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8090　 254　 25.54
<6857>　アドバンテ　　　　　 26845　 100　 24.14
<6098>　リクルートHD　　　　 9789　 225　 22.63
<4543>　テルモ　　　　　　　2393.5　 61.5　 16.49
<8015>　豊田通商　　　　　　　6974　 163　 16.39
<6971>　京セラ　　　　　　　　2997　 57　 15.29
<5801>　古河電気工業　　　　 53650　 4370　 14.65
<6361>　荏原製作所　　　　　　5452　 416　 13.95

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8766＞　東京海上HD　　　　　 7381　 -316　-15.89
＜7741＞　HOYA　　　　　　 26225　 -355　 -5.95
＜8031＞　三井物産　　　　　　　5580　 -82　 -5.50
＜9735＞　セコム　　　　　　　　6356　 -74　 -4.96
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3525　 -29　 -4.86
＜7832＞　バンナムHD　　　　　 3704　 -44　 -4.42
＜8830＞　住友不動産　　　　　　3741　 -65　 -4.36
<6501>　日立製作所　　　　　　5002　 -121　 -4.06
<8801>　三井不動産　　　　　　1480　 -40　 -4.02
<7272>　ヤマハ発動機　　　　　1229　 -34.5　 -3.47
<3382>　7＆iHD　　　　　　 1860.5　 -34　 -3.42
<9433>　KDDI　　　　　　2709.5　 -8.5　 -3.42
<2914>　JT　　　　　　　　　 6134　 -99　 -3.32
<8725>　MS＆AD　　　　　　4245　 -105　 -3.17
<7912>　大日本印刷　　　　　　2644　 -94.5　 -3.17
<4911>　資生堂　　　　　　　　2682　 -90.5　 -3.03
<8252>　丸井G　　　　　　　 2724.5　 -86.5　 -2.90
<4523>　エーザイ　　　　　　　4157　 -86　 -2.88
<2282>　日本ハム　　　　　　　6066　 -164　 -2.75
<4324>　電通グループ　　　　　3049　 -72　 -2.41《CS》

関連記事