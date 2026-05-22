*07:56JST 米国株式市場は続伸、対イラン和平合意に期待

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（21日）

MAY21

Ｏ 61325（ドル建て）

Ｈ 62370

Ｌ 61020

Ｃ 62190 大証比+665（イブニング比+0）

Vol 5116



MAY21

Ｏ 61285（円建て）

Ｈ 62355

Ｌ 61010

Ｃ 62190 大証比+665（イブニング比+0）

Vol 27668

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（21日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル158.98円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、住

友商事＜8035＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.00 0.00 2385 2

9

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.29 0.03 5795 9

2

8035 (TOELY) 住友商事 45.13 -0.03 7175 5

5

6758 (SONY.N) TDK 20.03 0.88 3184 4

3

9432 (NTTYY) KDDI 17.10 -0.49 2719

1

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.03 0.00 963 25.

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.52 0.76 5170 4

7

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 20.19 2.45 6420 38

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.33 4900 19

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.61 -0.40 6871 1

4

8001 (ITOCY) 丸紅 337.90 303.42 5372 4

7

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.27 0.22 7369 6

8

8031 (MITSY) 東京エレク 155.56 4.89 49462 66

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9539 -2

5

4568 (DSNKY) 第一三共 16.64 0.11 2645 -19.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.22 0.02 2296 -8.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.28 -0.09 976 -97

3

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.70 -0.30 1521

1

7267 (HMC.N) スズキ 44.99 0.05 1788 8.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.59 -0.42 6229 -

4

6902 (DNZOY) ファナック 24.42 0.62 7765 9

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 24.74 -0.37 7866 3

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.39 -0.71 2129 -12.

5

8411 (MFG.N) オリックス 39.26 0.63 6242

1

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.90 -0.19 23688 1

3

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.48 -0.22 5240 6

0

7741 (HOCPY) キヤノン 26.20 -0.38 4165 3

5

6503 (MIELY) 三菱電機 76.90 2.61 6113 4

4

6981 (MRAAY) 日東電工 19.29 0.09 3067 1

0

7751 (CAJPY) 任天堂 11.50 -0.44 7313 3

9

6273 (SMCAY) SMC 20.36 -0.39 64737 -3

3

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.58 0.01 364

3

6146 (DSCSY) ディスコ 42.30 2.60 67249 159

9

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.88 -0.38 1889 -5.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 34.22 -0.50 5440 2

9

6702 (FJTSY) 富士通 20.53 -0.24 3264

5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.65 17.05 20453 -4

7

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.45 -0.07 3323 -

4

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.69 -1.05 2336 20

2

8002 (MARUY) 三井物産 715.75 -31.40 5689 2

7

6723 (RNECY) ルネサス 11.97 0.56 3806 2

1

6954 (FANUY) 京セラ 18.71 0.03 2975 3

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 21.05 -0.13 1673

4

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.86 0.47 4111

1

6301 (KMTUY) 小松製作所 38.87 -0.92 6180 1

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.05 0.08 3195 -

1

6594 (NJDCY) 日本電産 5.00 1.09 3180 55

0

6857 (ATEYY) シスメックス 8.60 -0.06 1367 -

6

4543 (TRUMY) テルモ 14.70 -0.14 2337

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.46 -0.15 1504 -

5

（時価総額上位50位、1ドル158.98円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（21日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6594 (NJDCY) 日本電産 5.00 3180 550 20.9

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.69 2336 202 9.4

7

8802 (MITEY) 住友不動産 13.00 4133 327 8.5

9

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 20.19 6420 381 6.3

1

5802 (SMTOY) 住友電気工業 70.63 11229 499 4.6

5

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（21日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.33 2437 -92.5 -3.6

6

4507 (SGIOY) 塩野義製薬 9.29 2954 -27 -0.9

1

4452 (KAOOY) 花王 7.41 5890 -44 -0.7

4

4568 (DSNKY) 第一三共 16.64 2645 -19.5 -0.7

3



「米国株式市場概況」（21日）

ＮＹＤＯＷ

終値：50285.66 前日比：276.31

始値：49983.80 高値：50381.41 安値：49697.47

年初来高値：50285.66 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26293.10 前日比：22.74

始値：26143.62 高値：26403.58 安値：26039.37

年初来高値：26635.22 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7445.72 前日比：12.75

始値：7410.78 高値：7465.96 安値：7389.48

年初来高値：7501.24 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.093％ 米10年国債 4.571％

米国株式市場は続伸、対イラン和平合意に期待

米国株式市場は続伸。ダウ平均は276.31ドル高の50285.66ドル、ナスダックは22.74

ポイント高の26293.10で取引を終了した。

インフレ懸念が強まり利上げ観測が重しとなり、寄り付き後、下落。中盤にかけ、

対イラン協議で進展とのイランメディア報道を受け、和平案合意期待に原油安、金

利低下を好感し、相場は上昇に転じた。終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクタ

ー別では耐久消費財・アパレルや半導体・同製造装置が上昇した一方、エネルギー

が下落した。

ITサービスのインターナショナル・ビジネス・マシーンズ（IBM）はトランプ政権が

量子コンピューティング向け半導体を製造するファウンドリー建設に向け同社に10

億ドル出資することで合意し、上昇。コンピューター・ハードウエア製品メーカー

のDウエーブ・クオンタム（QBTS）も買われた。高級ブランドのラルフ・ローレン

（RL）は四半期決算で特に中国連休での売り上げが好調で業績を後押し、見通しも

強く、買われた。

製薬会社のイーライ・リリー（LLY）は同社が開発中の次世代肥満症治療の注射薬

「レタトルチド」を巡る治験結果が好調で、上昇。ディスカウント小売のウォルマ

ート（WMT）は第1四半期決算で、売上高が予想を上回ったが、財務責任者（CFO）が

税還付金により売り上げが伸びたが、現四半期ではその効果が薄れると警告し、予

想を下回る見通しに失望し、下落した。

廉価アパレルと家庭装飾品2つのブランドストアを経営するロス・ストア（ROST）は

取引終了後に第1四半期決算を発表。結果が予想を上回り、時間外取引で買われてい

る。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》