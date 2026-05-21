*15:12JST ＢｅｅＸ--- Anthropicと「Claude」リセラー契約締結

ＢｅｅＸ＜4270＞は20日、米国Anthropicと、アマゾンウェブサービス(以下、AWS)再販プログラムにおける「Anthropic Authorized Reseller Program for Amazon Bedrock」のリセラー契約を締結したと発表した。

本契約に基づき、同社はAWSのフルマネージド型サービス「Amazon Bedrock」を通じた生成AI「Claude」のライセンス提供を開始する。加えて、AI開発ツール「Claude Code」を活用したAI駆動型開発支援や、「SAP on AWS」を中心とした基幹データ活用ソリューションを提供し、企業のAI活用を包括的に支援する。

「Claude」は高い日本語性能と倫理性を強みとしており、「Amazon Bedrock」を介することでAWS上の既存システムとの安全かつシームレスな連携が可能となる。

同社はAWSパートナーネットワークの最上位資格「AWSプレミアティアサービスパートナー」を取得しており、「SAP on AWS」の構築・運用で豊富な実績を有する。今回の契約により、基幹システムに蓄積されたデータと「Claude」を組み合わせ、取引データ要約や意思決定支援、業務プロセス可視化など高度なデータ活用を推進する。

さらに、コード自動生成やデバッグ、リファクタリングを支援するAI駆動型開発の導入支援に加え、AI基盤設計、段階的導入支援、運用最適化コンサルティングまでを一貫して提供する。《KA》