*07:57JST 米国株式市場は反発、イラン戦争終結に期待

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（20日）

MAY20

Ｏ 60600（ドル建て）

Ｈ 61570

Ｌ 59355

Ｃ 61535 大証比+865（イブニング比+10）

Vol 7766



MAY20

Ｏ 60590（円建て）

Ｈ 61560

Ｌ 59340

Ｃ 61525 大証比+855（イブニング比+0）

Vol 34099

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（20日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル158.83円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、日

立製作所＜6501＞、信越化学工業＜4063＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.00 0.00 2382 5

3

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.26 0.03 5766 12

3

8035 (TOELY) 住友商事 45.16 -0.34 7173 16

2

6758 (SONY.N) TDK 19.15 0.37 3042 9

9

9432 (NTTYY) KDDI 17.59 0.28 2794 1

4

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.03 -0.06 963 14.

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.76 0.52 5044 13

6

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.74 0.48 5635 59

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -1.85 4895 19

0

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.01 0.00 6992 14

7

8001 (ITOCY) 丸紅 34.48 -315.51 548 -482

6

8316 (SMFG.N) みずほFG 9.05 0.36 7187 20

5

8031 (MITSY) 東京エレク 150.67 1.20 47862 176

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9530 -12

3

4568 (DSNKY) 第一三共 16.53 0.03 2625 19.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.20 0.00 2287 8.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.37 -0.06 982 -95

3

8766 (TKOMY) 三井不動産 29.00 0.20 1535 2

7

7267 (HMC.N) スズキ 44.94 -0.54 1784 3

1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 20.01 -0.16 6356 1

0

6902 (DNZOY) ファナック 23.80 -0.28 7560 23

8

4519 (CHGCY) 中外製薬 25.11 0.20 7976 7

7

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.10 0.14 2240 9.

5

8411 (MFG.N) オリックス 38.63 1.41 6136 8

4

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.09 0.27 23967 36

2

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.70 0.12 5305 5

0

7741 (HOCPY) キヤノン 26.58 -0.19 4222 5

1

6503 (MIELY) 三菱電機 74.29 -1.41 5900 15

3

6981 (MRAAY) 日東電工 19.20 0.43 3050 62.

5

7751 (CAJPY) 任天堂 11.94 0.20 7586 8

6

6273 (SMCAY) SMC 20.75 0.01 65914 109

4

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.57 0.08 363 6.

4

6146 (DSCSY) ディスコ 39.70 1.20 63056 171

6

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.26 0.10 1947 3.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 34.72 0.06 5515 7

9

6702 (FJTSY) 富士通 20.77 -0.06 3299 3

6

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.51 13.91 19935 -55

5

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.52 -0.04 3342 2

3

6178 (JPPHY) 日本郵政 15.74 1.29 2500 39

0

8002 (MARUY) 三井物産 747.15 7.90 5933 12

9

6723 (RNECY) ルネサス 11.41 0.33 3625 12

5

6954 (FANUY) 京セラ 18.68 0.25 2967 4

6

8725 (MSADY) 第一生命HD 21.18 0.40 1682 2

6

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.39 0.17 4033 6

7

6301 (KMTUY) 小松製作所 39.79 -0.21 6320 13

0

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.97 0.06 3167 2

4

6594 (NJDCY) 日本電産 3.91 -0.09 2484 -8

4

6857 (ATEYY) シスメックス 8.66 -0.11 1375 -2.

5

4543 (TRUMY) テルモ 14.84 0.49 2357 14.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.61 0.26 1526 53.

5

（時価総額上位50位、1ドル158.83円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5083 1335 35.6

2

6178 (JPPHY) 日本郵政 15.74 2500 390 18.4

8

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.74 5635 596 11.8

3

6762 (TTDKY) アドバンテスト 168.90 26826 1201 4.6

9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4895 190 4.0

4

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.33 2435 -140.5 -5.4

6

6594 (NJDCY) 日本電産 3.91 2484 -84 -3.2

7

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.51 19935 -555 -2.7

1



「米国株式市場概況」（20日）

ＮＹＤＯＷ

終値：50009.35 前日比：645.47

始値：49348.83 高値：50067.22 安値：49235.74

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26270.36 前日比：399.65

始値：25991.51 高値：26273.76 安値：25928.33

年初来高値：26635.22 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7432.97 前日比：79.36

始値：7369.19 高値：7435.69 安値：7357.46

年初来高値：7501.24 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.128％ 米10年国債 4.589％

米国株式市場は反発。ダウ平均は645.47ドル高の50009.35ドル、ナスダックは399.6

5ポイント高の26270.36で取引を終了した。

原油高やインフレ懸念が重しとなったが、半導体エヌビディア（NVDA）決算を期待

した買いがハイテクを支え、寄り付き後、まちまち。その後、「対イラン協議が最

終段階」とのトランプ大統領の発言を受け、戦争終結期待が広がり、原油価格が下

落、長期金利も大幅低下したためダウも買いに転じた。相場は終盤にかけ上げ幅を

拡大し、終了。セクター別では耐久消費財・アパレルや半導体・同製造装置が上昇

した一方、エネルギーが下落した。

ディスカウント衣料品小売りのTJX（TJX）は第1四半期の1株当たり利益が予想を上

回り、消費者がお買い得商品を探していると、通期の既存店売り上げ見通しを引き

上げ、上昇。同業のターゲット(TGT)は第1四半期決算で1株当たり利益が予想を上回

ったが、第2四半期の業績では消費者心理の悪化などを理由に慎重な見通しを警告

し、売られた。高級住宅建設会社のトール・ブラザース（TOLL）は第2四半期決算が

予想を上回ったほか、通期見通し引き上げ、さらに下院が住宅供給や持ち家を促す

法案を通過させたため売り上げ増期待に、上昇。

同業のレナー（LEN）やDRホートン（DHI）もそれぞれ上昇。半導体メモリーの製

造・販売会社、マイクロン（MU）は韓国の同業サムソンが労組と合意に達しストラ

イキを回避したことを好感したと同時に、メモリー不足が証明されたとの強気の見

方に、買われた。財務管理用のソフトウエア・メーカー、インテュィット（INTU）

は全従業員の17％を削減する計画を発表し、下落。

半導体エヌビディア（NVDA）は取引終了後に第1四半期決算を発表。調整後の1株当

たり利益が予想を上回り、四半期増配や追加自社株買いを発表も、時間外取引で売

り買いが交錯している。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》