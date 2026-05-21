関連記事
前日に動いた銘柄 part2魁力屋、東北特殊鋼、ミンカブなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2魁力屋、東北特殊鋼、ミンカブなど
銘柄名<コード>20日終値⇒前日比
東邦亜鉛＜5707＞ 974 -64
銀価格などは下落。
フルヤ金属＜7826＞ 9490 -760
高値圏で利食い売りが優勢に。
大成建設＜1801＞ 13655 -890
決算発表後はさえない展開が継続。
Appier Group＜4180＞ 915 -91
1000円レベルを節目と意識か。
三井E＆S＜7003＞ 4302 -278
信用買い方の見切り売りなどが優勢か。
住友化学＜4005＞ 578.6 -31.1
直近で大幅高の反動から戻り売り優勢。
ネットプロHD＜7383＞ 392 -28
決算発表後は売り優勢の流れが続く。
AREHD＜5857＞ 3465 -225
決算評価買い一巡後は戻り売り優勢の展開で。
DMG森精機＜6141＞ 3162 -221
真空地帯を下げ幅広げる。
東北特殊鋼＜5484＞ 4475 +1060
大同特殊鋼によるTOB価格サヤ寄せが続く。
光陽社＜7946＞ 435 +90
前期業績上振れ着地や増配を好材料視。
魁力屋＜5891＞ 1505 +177
株主優待制度の拡充を発表。
モイ＜5031＞ 357 +80
SBI＜8473＞と資本業務提携。
ミンカブ＜4436＞ 526 +80
子会社ライブドアがSBI＜8473＞と資本業務提携で基本合意。
アストロスケール＜186A＞ 1920 -195
第三者割当増資やCBで計306億円を調達。
ジモティー＜7082＞ 1434 +104
TOB価格（1420円）にサヤ寄せ。
エネチェンジ＜4169＞ 255 -18
持分法適用関連会社が民事再生手続開始申立て。
モビルス＜4370＞ 334 +49
19日下落したが長い下ひげとなり押し目買い誘う。
AlbaLink＜5537＞ 2640 -231
宮城県塩竈市からの「空家等管理活用支援法人」指定など発表し
19日ストップ高。20日は反動安。
マクアケ<4479> 926 +43
25日線回復し先高期待。
ログリー<6579> 352 -79
19日まで2日連続ストップ高の反動安。
3Dマトリクス<7777> 447 -18
26年4月期経常利益と純利益見込みを上方修正。上値は重い。《CS》
スポンサードリンク