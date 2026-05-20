*10:22JST 概況からBRICsを知ろう ロシア株式市場は小幅安

【ブラジル】ボベスパ指数 174278.86 -1.52％

19日のブラジル株式市場は軟調推移。主要株価指数のボベスパ指数は、前営業日比1.52％（2696.96ポイント）安の174278.86で引けた。ボべスパ指数の79の構成銘柄では4が上昇、74が下落、変わらずは1。米長期金利の上昇などが嫌気されたようだ。主な値下がり銘柄はコザンが6.35％安、ブラジル・ボルサ。バルカオンが4.96％安など。主な値上り銘柄は、ウジナス・シデルルジカス（USIM5）が1.11％高など。

【ロシア】MOEXロシア指数 2663.48 -0.18％

19日のロシア株式市場は小幅安。主要株価指数のMOEXロシア指数は、前日比0.18％（4.74ポイント）安の2663.48で引けた。日中の取引レンジは、2656.70－2675.17。原油価格の高止まりが続いているものの、世界経済の不確実性は高まっており、ロシア経済の先行きも不透明であることから、株価指数は伸び悩んだ。

【インド】SENSEX指数 75200.85 -0.15％

19日のインド株式市場は弱含み。ムンバイ証券取引所の主要30社株価指数SENSEXは前日比0.15％（114.19ポイント）安の75200.85、ナショナル証券取引所の主要50社株価指ニフティは0.14％（31.95ポイント）安の23618.00で取引終了。30社株価指数SENSEXの構成銘柄では、上昇が13、下落は17、変わらずは0で過半数の銘柄が値下がり。コダック・マヒンドラ銀行（KMB）の下げが目立った。一方、インフォシス（INFO）はしっかりとなった。

【中国】上海総合指数 4169.54 +0.92％

19日の中国本土市場では、主要指標の上海総合指数が前日比38.01ポイント（0.92％）高の4169.54ポイントと反発。中国当局の景気支援スタンスが改めて意識されたようだ。

業種別では、発電がしっかり。上海電力（600021/SH）が10.0％高、浙江浙能電力（600023/SH）が8.9％高、北京京能電力（600578/SH）が7.3％高、大唐国際発電（601991/SH）が5.7％高など。ハイテク株も買われた。半導体ウエハー中国大手の杭州立昂微電子（605358/SH）が10.0％高、半導体製造装置の瑞芯微（603893/SH）が6.5％高、半導体封止・検査の江蘇長電科技（600584/SH）が4.3％高など。《AT》