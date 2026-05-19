*08:01JST 米国株式市場はまちまち、イラン合意への不透明感を警戒

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（18日）

2025/06/24

Ｏ 61600（ドル建て）

Ｈ 61880

Ｌ 60450

Ｃ 61560 大証比-265（イブニング比+15）

Vol 7592



2025/06/24

Ｏ 61585（円建て）

Ｈ 61860

Ｌ 60420

Ｃ 61545 大証比-280（イブニング比+0）

Vol 35431

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（18日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル158.82円換算）で、アイシン精機＜7203＞、住友

商事＜8035＞、みずほFG＜8316＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.40 0.00 2446 74.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.99 -0.15 5551 8

7

8035 (TOELY) 住友商事 46.28 -1.33 7350 9

3

6758 (SONY.N) TDK 19.11 0.11 3035 57.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.97 -0.13 2695 6.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.98 0.00 947 14.

6

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.24 -0.22 4803 -

5

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.10 0.30 5749 15

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.39 4895 19

0

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.27 -0.23 7074 6

1

8001 (ITOCY) 丸紅 357.34 321.13 5675 3

7

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.39 -0.30 6662 13

7

8031 (MITSY) 東京エレク 156.20 -4.28 49615 35

5

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 1.00 9529 40

7

4568 (DSNKY) 第一三共 16.46 0.23 2614 -6.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 6.67 -0.69 2119 -15

7

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.66 -0.35 1005 -98

8

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.50 -0.70 1509 1

1

7267 (HMC.N) スズキ 44.90 -1.49 1783 1

4

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.99 0.16 6350

7

6902 (DNZOY) ファナック 25.22 -1.07 8011 4

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 24.92 -0.12 7916 3

1

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.40 -0.21 2128 -8.

5

8411 (MFG.N) オリックス 36.90 0.25 5860 8

2

6367 (DKILY) ダイキン工業 15.25 -0.75 24220 20

0

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.57 -0.04 5263 1

4

7741 (HOCPY) キヤノン 26.89 0.11 4271 3

9

6503 (MIELY) 三菱電機 80.08 -1.03 6359

9

6981 (MRAAY) 日東電工 18.74 0.00 2976 2

5

7751 (CAJPY) 任天堂 11.46 0.30 7280 9

8

6273 (SMCAY) SMC 21.27 -0.21 67562 78

2

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.56 -0.19 362 6.

3

6146 (DSCSY) ディスコ 40.00 -1.40 63528 2

8

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.76 0.08 1868 -10.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 34.82 -2.15 5530 3

0

6702 (FJTSY) 富士通 20.45 0.01 3248 1

7

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.99 17.39 20486 3

6

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.52 -0.13 3342 1

2

6178 (JPPHY) 日本郵政 13.14 0.26 2087 3

3

8002 (MARUY) 三井物産 749.44 -26.18 5951 6

8

6723 (RNECY) ルネサス 11.63 -0.03 3694 -

6

6954 (FANUY) 京セラ 18.10 -0.36 2875 4

1

8725 (MSADY) 第一生命HD 20.56 0.14 1633 1

8

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.27 -0.87 4013 2

0

6301 (KMTUY) 小松製作所 40.63 -0.41 6453 13

1

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.90 0.10 3145 -

3

6594 (NJDCY) 日本電産 3.75 -0.40 2382 -14

5

6857 (ATEYY) シスメックス 8.70 0.32 1382 0.

5

4543 (TRUMY) テルモ 14.38 1.70 2284

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.36 -0.12 1487 2

0

（時価総額上位50位、1ドル158.82円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（18日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5082 1101 27.6

6

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9529 407 4.4

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4895 190 4.0

4

7532 (DQJCY) オリンパス 11.40 1811 67 3.8

4

2801 (KIKOY) キッコーマン 18.40 1461 45.5 3.2

1

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（18日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9433 (KDDIY) 関西電力 6.67 2119 -157 -6.9

0

6594 (NJDCY) 日本電産 3.75 2382 -145 -5.7

4

9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.33 2435 -106 -4.1

7

5802 (SMTOY) 住友電気工業 70.48 11194 -186 -1.6

3



「米国株式市場概況」（18日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49686.12 前日比：159.95

始値：49481.04 高値：49761.16 安値：49352.56

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26090.73 前日比：-134.41

始値：26289.49 高値：26310.84 安値：25867.30

年初来高値：26635.22 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7403.05 前日比：-5.45

始値：7415.07 高値：7434.06 安値：7353.17

年初来高値：7501.24 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 5.13％ 米10年国債 4.59％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は159.95ドル高の49686.12ドル、ナスダックは1

34.41ポイント安の26090.73で取引を終了した。

最終合意まで対イラン原油制裁の一時免除の可能性が報じられ、原油価格の下落

で、寄り付き後、小幅高。同時に、トランプ大統領が週末のソーシャルメディア投

稿で、「時間切れが近づいている」とイランに警告、合意の行方が依然警戒され、

売りにおされ下落に転じた。原油価格が上昇に転じ終日戻りの鈍い展開。終盤にか

け、トランンプ大統領が計画していた明日の対イラン攻撃を中東諸国からの要請に

より中止した事を明らかにすると、ダウはプラス圏を回復、ナスダックは下げ幅を

縮小し、まちまちで終了した。セクター別では商業・専門サービス、保険、エネル

ギーが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。

百貨店のメーシーズ（M）や航空会社のデルタ（DAL）は保険のバークシャー・ハサ

ウェイ（BRK）による新規株式取得が当局への報告で明らかになり、それぞれ小幅

高。エネルギー製品の生産・輸送会社のドミニオン・エナジー（D）は電力のネクス

テラ・エナジー（NEE）による約670億ドルと今年最大級規模での買収で合意した事

を発表し、上昇した。ネクステラ・エナジー（NEE）は下落。

ヨガアパレルのルルレモン・アスレティカ（LULU）は物言う投資家との対立が激化

する中、問題解決に向け創業者のウィルソン氏が建設的になることが可能と言及

し、上昇した。クラウドインフラストラクチャテクノロジー会社コアウィーブ（CRW

E）は幹部の自社株売却が当局への報告で明らかになり、下落した。

トランプ大統領はイラン戦争終結を目指した真剣な交渉が行われていると、イラン

攻撃中止の理由として語った。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》