*18:37JST 18日の中国本土市場概況：上海総合は小幅3日続落、弱い経済指標が足かせ

18日の中国本土市場は小幅に3日続落。主要指標の上海総合指数が前日比3.86ポイント（0.09％）安の4131.53ポイントで引けた。

弱い月次経済指標を受けた景気減速懸念や原油高、米長期金利の上昇基調が重荷となった。小売売上高や鉱工業生産が市場予想を下回ったほか、固定資産投資や不動産開発投資の低迷も嫌気され、非鉄など景気敏感株に売りが広がった。

一方、当局のハイテク産業育成方針が改めて意識され、半導体や通信など人工知能（AI）関連株には買いが入り、指数の下値を支えた。景気動向と政策支援を見極めたいとの姿勢から、投資家の様子見ムードも強かった。

業種別では、不動産の下げが大きかった。新城控股集団（601155/SH）が6.9％安、京能置業（600791/SH）が5.1％安、金地集団（600383/SH）が3.1％安、保利発展控股集団（600048/SH）が2.6％安で引けた。



また、自動車銘柄もさえない。北汽福田汽車（600166/SH）と東風汽車（600006/SH）がそろって4.1％安、長城汽車（601633/SH）が3.4％安、北汽藍谷新能源科技（600733/SH）が3.0％安で取引を終えた。

半面、ハイテク株は高い。広東生益科技（600183/SH）がストップ高の10.0％上昇、飛光繊光纜（601869/SH）が6.7％高、北京兆易創新科技（603986/SH）が6.6％高、曙光信息産業（603019/SH）が4.5％高で引けた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が7.42ポイント（2.56％）安の281.92ポイント、深センB株指数が12.52ポイント（1.10％）安の1129.22ポイントで終了した。《AK》