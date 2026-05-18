*17:34JST サークレイス---26年3月期は2ケタ増収増益、アオラナウ事業が黒字化

サークレイス＜5029＞は14日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高が前期比19.4%増の45.40億円、営業利益が同30.7%増の2.66億円、経常利益が同29.6%増の2.64億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同13.0%増の2.07億円となった。

コンサルティング事業の売上高は34.97億円（前年比7.9％増）、セグメント利益は2.31億円（前年比28.2％減）となった。コンサルティングサービスでは、コンサルティング、AI＆Data Innovation、SaaSサービス（AGAVE）の各サービスを展開している。コンサルティングは一部想定を下回ったものの、効率化の取り組みを継続している。AI＆Data Innovationは堅調に推移し、SaaSサービス（AGAVE）においては、海外給与計算の新機能実装等により売上が好調に推移した。また、既存顧客の満足度向上およびアップセルに加え、新規顧客の獲得機会の拡大にもつながっている。

アオラナウ事業の売上高は10.42億円（前年比85.7％増）、セグメント利益は0.34億円（前年は1.18億円の損失）となった。売上は引き続き堅調に推移しており、受注拡大と収益基盤の強化が進み、今後の成長に向けた基盤整備も進展している。

2027年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比25.5%増の57.00億円、営業利益が同114.1%増の5.70億円、経常利益が同115.6%増の5.70億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同68.3%増の3.50億円を見込んでいる。《KA》