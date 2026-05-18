*16:12JST オーバル---26年3月期は増収・2ケタ増益、センサ部門とサービス部門が増収、全体で2ケタ増益に

オーバル＜7727＞は15日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高が前期比3.6%増の155.89億円、営業利益が同19.7%増の17.03億円、経常利益が同22.7%増の17.71億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同36.0%増の14.00億円となった。

センサ部門の受注高は97.59億円（前期比16.0%増）、売上高は104.27億円（同9.9%増）となった。

システム部門の受注高は21.61億円（前期比28.5%減）、売上高は19.85億円（同23.0%減）となった。

サービス部門の受注高は31.74億円（前期比3.4%増）、売上高は31.75億円（同6.6%増）となった。

2027年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比2.6%増の160.00億円、営業利益が同5.7%増の18.00億円、経常利益が同7.2%増の19.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同1.4%増の14.20億円を見込んでいる。《KA》