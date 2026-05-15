*18:06JST 15日の中国本土市場概況：上海総合は続落、週末の持ち高調整が優勢

15日の中国本土市場は続落。主要指標の上海総合指数が前日比42.53ポイント（1.02％）安の4135.39ポイントで引けた。

米中首脳会談を巡る好材料の出尽くし感から、テクノロジー関連を中心に利益確定売りが広がり、指数を押し下げた。両首脳は貿易戦争休戦の維持や通商拡大で一致したとされる一方、会談内容に新味が乏しかったことも売りを誘い、投資家の積極的な買いは限られた。年内の米利上げ観測がくすぶるなか、週明けに中国経済統計の公表を控えた警戒感も重荷となり、市場では持ち高調整を優先する動きが目立つなど、全般に方向感を欠く展開となった。

業種別では、ハイテク株に売り集中。飛光繊光纜（601869/SH）が7.5％安、三安光電（600703/SH）が7.4％安、環旭電子（601231/SH）が5.8％安、方正科技集団（600601/SH）が5.3％安とそろってさえない展開を示した。

また、防衛や金融関連も売られた。中国衛星（600118/SH）が4.9％安、航天時代電子（600879/SH）が4.0％安、中航動力（600893/SH）が3.0％安、厦門銀行（601187/SH）が2.5％安、中国平安保険（601318/SH）が2.5％安、中国人寿保険（601628/SH）が1.8％安で引けた。



半面、石油・石炭など資源銘柄が買われた。中国石油天然気（601857/SH）が2.3％高、中国海洋石油（600938/SH）が1.2％高、中国中煤能源（601898/SH）が4.4％高、エン鉱能源（600188/SH）が4.1％高で引けた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.24ポイント（0.43％）高の289.34ポイント、深センB株指数が1.11ポイント（0.10％）安の1141.74ポイントで終了した。《AK》