*16:50JST 金利上昇などを嫌気して利食い売り膨らみ、一時61000円台割れ【クロージング】

15日の日経平均は大幅続落。1244.76円安の61409.29円（出来高概算31億9000万株）で取引を終えた。朝方は前日の米国市場でハイテク株が上昇したことなどを好感し、半導体・人工知能（AI）関連株などが買われ、日経平均は反発スタート。63235.77円まで上値を伸ばした。しかし、日銀が発表した4月の企業物価指数が前年同月比4.9％上昇と2年11カ月ぶりの高水準となり、長期金利が急伸。株式の相対的な割高感が意識され、値がさハイテク株などを中心に利益確定売りが次第に増えた。決算ピークの警戒感もあって、日経平均は後場に入るとさらに下げ幅を広げた。終盤には60937.30円まで下押し、取引時間中としては、7日以来約1週間ぶりに61000円台を割り込む場面もあった。

東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が850を超え、全体の5割超を占めた。セクター別では、石油石炭、保険、輸送用機器、陸運など15業種が上昇。一方、非鉄金属、化学、ガラス土石、金属製品など18業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ファナック＜6954＞、KDDI＜9433＞、ファーストリテ＜9983＞、ソニーG＜6758＞が上昇した半面、アドバンテス＜6857＞、フジクラ＜5803＞、キオクシアHD＜285A＞、東エレク＜8035＞が軟調だった。

前日の米国市場では、米政府がAI向け半導体「H200」について、中国企業約10社への販売を許可したとの報道もあり、半導体メーカーのエヌビディアが買われた。ナスダック総合指数が最高値を更新するなど、東京市場もこうした流れを受け、日経平均の上げ幅は一時580円を超えた。ただ、その後は値がさハイテク株中心に売りが膨らみ、日経平均の下げ幅は1700円を超えた。週末に加え、持ち高調整売りが強まった面もあるだろう。

指数の下げ幅は想定よりも大きかったが、フジクラの件もあって、本日取引終了後に決算発表を控えていたキオクシアHDの収益動向を確認したいと考える向きも多かったとみられる。引け後に発表された同社決算のファーストインプレッションは良好であり一安心だろう。ただ、来週には米エヌビディアの決算発表が控える。引き続きこちらを通過するまでは、油断のできない相場が続きそうだ。《CS》